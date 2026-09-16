Tau Calcio, Maraia si gode la squadra formato casalingo: “Successo che ci dà entusiasmo dopo il ko a Montevarchi”

Non sbaglia un colpo al Comunale il Tau Calcio, dopo aver battuto il Progresso, supera la corrazzata Siena. Infliggendo la prima sconfitta in campionato ai bianconeri da quando Gill Voria, era il 28 gennaio 2026, si siede sulla panchina.

Il tecnico amaranto esordisce così: “Una grande partita ma del resto per battere una squadra così forte serviva una prestazione così importante. La risposta della squadra è stata notevole dopo la sconfitta di sabato a Montevarchi. Una risposta molto forte, decisa sia sul piano del gioco che su quello della determinazione. È una vittoria importantissima che ci da un po’ di entusiasmo perché dopo la brutta sconfitta di Montevarchi la squadra l’avevo vista delusa. Un sconfitta fin troppo pesante, c’è stata una reazione bella che tra l’altro mi aspettavo. Abbiamo avuto difficoltà nel finale, però abbiamo tirato fuori una vittoria importantissima contro una squadra che sarà protagonista fin o all’ultimo in questo campionato”.

Spatari ha colpito ancora e sono 4 in campionato e dobbiamo aggiungere anche quello in Coppa al Buon Riposo con il Seravezza Pozzi

Sono contento per lui. I gol per un attaccante sono importanti e lo sono anche per la squadra. È importantissimo anche il lavoro che fa. È notevole per la squadra, un lavoro di sacrificio. Se poi c’è anche il premio del gol, già fare quattro gol in tre partite per un attaccante è positivo, anche per la squadra. Oggi è stato importante sbloccarla, deve continuare così. Perché ha l’atteggiamento giusto, la squadra lo metterà nelle condizioni di fare un buon campionato.

Il Siena si è disposto con due attaccante Andolfi e Rossetti e due mezze ali offensive Ciofi e Mastalli. Voleva fare un solo boccone del Tau. Solamente Odjer dava una mano al reparto arretrato. Li avete colpiti sulle corsie laterali dove non c’era copertura

Penso che trattandosi di una seconda partita dopo tre giorni e disponendo di tanti giocatori, abbia deciso di fare giocare tanti giocatori importanti. Nella stessa gara sono entrati giocatori altrettanto notevoli per esperienza e qualità. Sono stati dei cambi che lui ha valutato. Non credo in questo aspetto, chi ha tante possibilità può pensare a fare dei cambi.

Proprio da un avvicendamento è arrivata la rete del vantaggio definitivo per voi con Busato. Quando il Siena aveva appena pareggiato…

Sono contento anche per lui. Non fa tantissimi gol, ma uno ogni tanto lo aiuta per prendere fiducia. Lui può fare molto bene qui da noi. Oggi non è partito titolare ma nell’arco della stagione sarà un protagonista importante.