Alle Due Strade sarà sfida fra neopromosse con la Rondinella: tutto sull’avversaria della Lucchese

A distanza di ventuno anni la Rondinella, avversaria della Lucchese domani alle Due Strade di Firenze, è tornata a giocare in serie D.

I fiorentini erano caduti agli inferi nella stagione 2011-12 dopo la mancata iscrizione al campionato di Promozione. Nell’estate del 2012 un gruppo di tifosi della Vecchia Guardia aveva evitato la scomparsa della società fondando l’Associazione sportiva dilettantistica Rondinella Marzocco iscritta al campionato di Terza Categoria

Storia

Appariva così lontano il periodo iniziato nel campionato 1979-80 esauritosi nella stagione 1989-90 che aveva visto i biancorossi giocare in serie C2 e serie C1. Quei fasti erano riemersi per un breve lasso di tempo nel campionato 1998-99 con la promozione in serie C2 rimanendo in questo campionato fino al 2001-02. La risalita dal campionato dilettantistico più basso è iniziata nella stagione 2013-14 quando ha vinto il campionato di Terza Categoria, arrivando in serie D dopo aver giocato quattro campionati consecutivi in Eccellenza.

Cammino

Un solo punto in queste primissime battute di campionato, raccolto a Budrio in casa del Mezzolara all’esordio in campionato nell’unica gara dove è riuscita a mantenere la porta inviolata. Nelle due gare successive ha sempre subito tre gol. In casa con il Prato gara persa per 3-1 e mercoledì (16 settembre) nel derby con lo Scandicci disputato a San Casciano Val di Pesa confronto vinto dai Blues per 3-0, gara decisa nei premi 45 di gioco. In entrambe le sconfitte per 3-1 con Prato e Siena, questa gara era valevole per la Coppa Italia, aveva visto i fiorentini arrivare all’intervallo sul doppio svantaggio. Le uniche reti fino a questo punto sono state realizzate da Polo a Siena e in casa da Brian Cellai con il Prato. In campionato sono cinque i gol subiti nel primo tempo e uno nel secondo

Volti nuovi

Sono 16 i nuovi arrivati in casa Rondinella. In porta dal San Marino arriva Meli e Strada dal Pontedera. Da questa stessa società provengono anche i difensori Gueye, andato in prestito a gennaio 2026 al Cannara, Goretti e il centrocampista Innocenti. Sempre nel reparto arretrato rientra dal prestito all’Affrico Sciulli, Degl’Innocenti proviene dal Terranuova Traiana, il prestito dal Pisa arriva in bianco-rosso Ciberti insieme all’attaccante Vivace, sempre in difesa rientra dal prestito al San Donato Tavarnelle Bianchini e sempre con la formula del passaggio provvisorio dall’Empoli Primavera è stato preso Gori. A centrocampo dall’Atalanta Under 23 arriva Chiwisa, dalla Sestese è stato prelevato Cirillo e dalla Lastrigiana giunge Campagna. In attacco dalla Luparense arriva Nannelli.

Arrivi in extremis

La Rondinella Marzocco ha ufficializzato proprio oggi (19 settembre) gli arrivi dei centrocampisti Lorenzo Remedi, classe 1991, e Lorenzo Simonetti, classe 1996. Due innesti di esperienza e qualità per il centrocampo biancorosso.

Remedi vanta una lunga carriera tra serie B, serie C e serie D, con oltre 200 presenze nella categoria e trascorsi con maglie prestigiose come Livorno, Arezzo, Modena, Rimini, Torres e Nocerina. Simonetti, cresciuto nel settore giovanile del Livorno, ha maturato importanti esperienze tra professionismo e Serie D, vestendo tra le altre le maglie di Parma, Renate, Carpi, Pistoiese, Messina, Cynthialbalonga e Imperia.

Entrambi sono pronti a mettere esperienza, qualità e personalità al servizio della Rondinella Marzocco.

Stranieri

Sono due gli stranieri che militano nella Rondinella. Il difensore Ousmane Gueye è italo-senegalese e a centrocampo c’è Mannah Chiwisa di nazionalità zambiana

Ex

Sono sempre due i calciatori che hanno vestito la maglia rossonera. Il difensore Niccolò Ricchi e l’attaccante Giovanni Nannelli. Ricchi è arrivato a Lucca nel gennaio del 2022 da svincolato collezionando tre presenze facendo parte della rosa anche nella stagione successiva. L’attaccante Giovanni Nannelli è rimasto a Lucca per tre stagioni dal campionato 2018-19 fino a quello 2020-21 con 57 presenze e 2 in Serie C

Allenatore

Stefano Tronconi ha abbandonato il calcio giocato quando aveva 16 anni, dopo aver difeso nei settori giovani i pali del Settimello e del Calenzano. Il tecnico fiorentino ha iniziato ad allenare partendo dal basso, dai pulcini dell’Olmoponte nel 2010. Ha percorso tutta la trafila al settore giovanile dell’Aquila Montevarchi vincendo il campionato con i giovanissimi. Da 5 anni allena in categoria e si è sempre ben comportato, vincendo immediatamente il campionato di Eccellenza sulla panchina del Figline nella stagione 2022-23 al suo debutto in categoria, rimanendo sulla panchina dei valdarnesi fino al 19 novembre 2024. Meno di un mese dopo arriva la chiamata della Rondinella nel campionato di Eccellenza, una squadra sesta in classifica e fuori dai playoff. Ha a disposizione tutto il girone di ritorno per risalire la corrente. Centra i playoff agganciando il quinto posto. In semifinale playoff batte per 2-1 l’Affrico e si arrende per il peggior piazzamento nella finalissima con il Mazzola Valdarbia pareggiando per 1-1 nella sfida andata in scena a Montespertoli. Nella passata stagione vince il campionato di Eccellenza e contende alla Lucchese la vittoria nella Supercoppa giocata il 29 aprile 2026 ad Agliana e vinta dalla Pantera per 3-2

Arbitro

La sfida delle Due Strade è stata assegnata al signor Nico Valentini di Bari con gli assistenti Enrico Conio di Genova e Vittorio Semini di Albenga. Il fischietto pugliese arbitra le due formazioni per la prima volta

Precedenti

La Lucchese che si presenta al Gino Bozzi sarà chiamata a sfatare la tradizione. Nei 6 precedenti giocati a Firenze ha vinto una sola volta rimediando 5 sconfitte. Il segno X non è mai uscito. Questa è la prima volta che le due squadre si affrontano in serie D. I precedenti riguardano gare valevoli per il campionato di serie C e serie C2. Record di spettatori circa 4000 per la gara giocata il 16 marzo 1980 per il campionato di serie C2 con successo della Rondine per 1-0. La gara valevole per il campionato di serie C1 del 14 febbraio 1987, solitamente la Rondinelle giocava le gare casalinghe il sabato, venne spostata al giorno successivo per la concomitanza della gara Portogallo-Italia valevole per le qualificazioni per il campionato europeo che si sarebbe svolto l’anno seguente in Germania. Il 15 novembre 1981 Rebonato e Baldassarri griffarono il successo fiorentino per 2-0 a spese di una Lucchese allenata da De Petrillo che al centro della difesa giocava con Marcello Lippi. Il direttore sportivo della Rondinella era Pino Vitale. La Rondinella aveva vinto anche le gare giocate in 21 agosto 1983 per 3-0 in un confronto valevole per il girone L della Coppa Italia, doppio successo bianco-rossi nel 1987 dopo quello in campionato ci fu anche quello in Coppa Italia del 6 settembre 1987. L’unica vittoria della Pantera è arrivata nella Coppa Italia di Serie C il 22 agosto 2001 con vittoria rossonera per 3-1. Sorride alla Lucchese l’ultimo confronto in assoluto disputato il 29 aprile, valevole per la Supercoppa tra le vincenti dei due gironi di Eccellenza. Nella finale di Agliana doppio vantaggio rossonero con Picchi e Camilli, Saccardi accorcia in chiusura di primo tempo per la Rondinella, Polo in avvio di ripresa riporta la gara in parità, allungo definitivo per la Lucchese con Santeramo a poco più di un quarto d’ora dal termine. Coppa alzata dai rossoneri sul cielo del Germano Bellucci di Agliana.

Si ringrazia per le statistiche Roberto Vinciguerra,

responsabile della storia e delle tradizioni del club della Rondinella Marzocco

Rosa

Portieri: 1 Meli Gabriel ex San Marino, Masini Edoardo, Strada Niccolò ex Pontedera

Difensori: 24 Sciulli Duccio in prestito dall’Affrico, 66 Gueye Ousamane ex Pontedera a gennaio 2026 in prestito al Cannara, 4 Degl’Innocenti Tommaso ex Terranuova Traiana, 26 Ciardini Lapo, Gorfini Matteo, Ciberti Martino in prestito dal Pisa Under 17, 2 Cellai Mirco, 20 Goretti Niccolò ex Primavera Pontedera, 74 Bianchini Cesare rientra dal prestito al San Donato Tavarnelle, 97 Gori Alessandro in prestito dall’Empoli Primavera, 3 Ricchi Niccolò

Centrocampisti: 20 Chiwisa Mannah ex Atalanta U23, 14 Valeriani Matteo, 8 Baldesi Andrea, 5 Cirillo Alessandro ex Sestese, 31 Innocenti Ettore ex Primavera Pontedera, 27 Zellini Gioele fino a ottobre 2025 alla Sansovino, 10 Camapagna Jonathan ex Lastrigiana