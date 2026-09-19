Lucchese alla prova Rondinella, Bernardini: “Le scelte non sono dettate da esaltazioni o bocciature dei singoli”

Lucchese alla prova Rondinella, dopo aver rimesso in carreggiata la stagione con la cinquina al Progresso.

L’allenatore Marco Bernardini presenta la partita annunciando la novità del recupero per la difesa di Biasiol, uno dei pezzi pregiati del mercato rossonero.

Il primo pensiero è per Amadio, ultimo arrivato in casa rossonera e senza, alle spalle, la preparazione estiva. Bernardini non vuole forzare i tempi: “Quando devi metterti in pari – dice Bernardini – devi forzare un po’ di più rispetto a quanto forzi normalente e quindi ci può essere un affaticamento maggiore rispetto ad altri. Abbiamo un nutrito reparto di centrocampo, con giocatori importanti. Chiaramente mettere in campo un giocatore affaticato o con degli acciacchi rischierebbe di accentuarli, peraltro in una settimana in cui abbiamo giocato tre partite. Lo stiamo preservando, stiamo cercando di portarlo a una condizione in cui possa essere funzionale alla squadra”.

A centrocampo giocherà Baldari: “La partita con il Progresso ha dato delle ottime risposte, ma è sempre la prestazione generale che poi esalta i singoli. Penso che se nella partita di Seravezza i centrocampisti fossero stati quelli di mercoledì sarebbe successa la stessa cosa. Ma nelle scelte per domenica non ci sono né esaltazioni né bocciature di questo o quel giocatore”.

Di fronte c’è una Rondinella reduce da un pesante ko con lo Scandicci nel derby fiorentino: “Sappiamo – dice Bernardini – che cosa significa perché lo abbiamo provato sulla nostra pelle e che la voglia di riscatto è importante. Troveremo quindi una squadra che giocherà una partita col coltello tra i denti. L’avrebbe giocata a prescindere, la giocherà a maggior agione e quindi mi aspetto una partita complicata che va affrontata nella maniera migliore possibile, cercando di far tesoro degli elementi positivi e degli elementi negativi di quello che ci hanno detto le tre giornate precedenti”.