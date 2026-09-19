Serie D, quarta giornata di campionato: il Tau cerca conferme sul campo della Ternana

Serie D, una giornata importante quella in programma domani (20 settembre) con orario previsto alle 15.

Il Ghiviborgo vuole dimenticare quota 0 in classifica ed ha l’occasione fra le mura amiche contro il Mezzolara.

Per il Tau Calcio di scena c’è uno dei big match di giocata: gli amaranto vogliono rompere il tabù trasferta contro la Nuova Ternana che data fra le favorite alla vigilia non ha ancora vinto una partita.

“La vittoria di mercoledì – dice Ivan Maraia, tecnico degli amaranto – è stata davvero una bella risposta della squadra. Questo gruppo non ha mai peccato di mentalità. Abbiamo preso le critiche, anche giustamente, dopo Montevarchi, ma contro il Siena, al di là della vittoria, la prestazione ha dimostrato quello che la squadra vale. Un risultato davvero importante che fa bene a tutto l’ambiente. Ma non c’è tempo per gioire troppo: domenica ci aspetta già un altro appuntamento molto complicato”.

“La Ternana è una squadra oggettivamente costruita per vincere. Una piazza importante, vogliosa di riscatto dopo una partenza di campionato non esaltante – dice ancora – Non dobbiamo comunque pensare a questi fattori ed al loro momento, ma semplicemente recuperare le energie e fare la nostra partita con massima concentrazione, determinazione e rispetto per l’avversario. Giocare in certi stadi ti porta stimoli importanti, credo che anche per i nostri giovani sia bello e gratificante. Senza nessun timore, andiamo a giocare la partita per portare a casa un risultato positivo“.

“Per domenica non ci sono nuovi recuperi in vista a livello di rosa – conclude Maraia – Quindi saremo quelli di mercoledì e qualcuno dovrà inevitabilmente fare gli straordinari. Con le partite ravvicinate la testa conta ancora di più e la vittoria di mercoledì contro il Siena sono certo che potrà caricare di energie straordinarie tutto il gruppo”.

Chiude il quadro il Seravezza che va a far visita a un Progresso frastornato dalla cinquina presa a Lucca mercoledì, dopo aver perso all’esordio con un’altra formazione della provincia, il Tau Calcio. “Abbiamo giocato tre partite in una settimana – commenta Stefano Turi – e all’inizio sono tante. Venivamo da una partita importante che ci ha tolto energie e qualcosa abbiamo lasciato contro il Montevarchi. Eravamo partiti bene, poi l’Aquila ha fatto vedere il suo valore, ma ho visto una crescita. Andiamo su un campo ifficile contro una squadra che viene da una sconfitta anche sonora e avranno voglia i riscatto. Ogni partita nasconde una insidia diversa e dovremo andare con il piglio giusto. Ci sono tante partite nella partita e dovremo adattarci a ciascuna di esse”.