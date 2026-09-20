Lucchese, coach Bernardini dopo lo 0-0 con la Rondinella: “Dovevamo essere un po’ più maturi”

“Abbiamo fatto secondo me un buon primo tempo, tolti i primi 10 minuti che ci sono serviti per prendere le misure perché il campo è veramente piccolo, un campo non facile. Abbiamo fatto un buon primo tempo, avevamo creato i presupposti per poter far gol, non l’abbiamo fatto nel secondo tempo è mancata è mancata quella scintilla, quella voglia di dover far gol. È anche vero, a parziale giustificazione dei ragazzi, che sei alla alla terza partita in sette giorni e non è semplice perché poi c’è la frenesia di dover far gol per forza . Dovevamo essere un po’ più maturi perché quello che abbiamo fatto nel primo tempo era quello che andava fatto anche al secondo”.

“Ci siamo schiacciati tutti sotto linea di palla per venire a prendere la palla – spiega Bernardini – abbiamo occupato poco lo spazio alle spalle dell’attaccante. È mancata lucidità ma siamo alla quarta giornata di campionato e quindi c’è da lavorare, c’è da capire dove si sbaglia, c’è da amalgamare, c’è da recuperare qualche giocatore che non c’è e piano piano poi i conti torneranno. Abbiamo provato tutte le carte che avevamo in panchina per provare a dare un pochettino più di profondità. Gli ultimi 25 minuti sono stati brutti, molto brutti. Non si è attaccato con criterio, non si è attaccato con ordine e quando è così fai fatica a far gol, anzi crei i presupposti per prenderlo perché poi se rischi ti allunghi e rischi anche di prenderlo. Fortunatamente devo dire che, forse per la prima volta in assoluto, abbiamo difeso bene e quindi è un qualcosa dalla quale ripartire sicuramente”.