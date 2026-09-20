Lucchese in campo dalle 17 con la Rondinella Marzocco alle Due Strade (0-0)
In difesa torna Biasiol, Baldari preferito a Mele a centrocampo, c’è il tridente d’attacco Dionisi-Sirbu-Lorusso
Rondinella Marzocco – Lucchese 0-0
RONDINELLA MARZOCCO: Meli, Degl’Innocenti, Simonti, Goretti, Gueye, Nannelli, Baldesi, Campagna (12’st Simonetti), Innocenti, Polo, Cellai. A disp.: Bracci, Ciardini, Ricchi, Cirillo, Valeriani, Sciulli, Shenaj, Sassorossi. All.: Tronconi.
LUCCHESE: Vespier, Zitelli, Biasiol, Santeramo, Olivieri, Baldari (12’st Ferrante), Labriola, Picchi, Dionisi (9’st Gioè), Sirbu, Lorusso (12’st Lombardi). A disp.: Guacci, Mele, Boiano, Massari, Onu, Esposito. All.: Bernardini.
ARBITRO: Valentini di Bari (Conio di Genova e Semini di Albenga)
Lucchese in campo dalle 17 alle Due Strade di Firenze per la sfida all’altra neopromossa dall’Eccellenza, la Rondinella. Bernardini ritrova Biasiol al centro della difesa. Baldari preferito a Mele a centrocampo, in attacco c’è il trio delle meraviglie composto da Dionisi, Sirbu e Lorusso.