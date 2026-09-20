Serie D, il Tau Calcio finisce ko a Terni. Ghiviborgo, primo punto: pari con il Mezzolara
Gli amaranto superati nella ripresa per la doppietta di Falletti. Vince il Seravezza sul campo del Progresso con Lepri, Rinaldini e Falteri
Serie D, due vittorie e un ko il bilancio delle formazioni della provincia di Lucca, aspettando la Lucchese.
Ko sul campo della Ternana, alla prima vittoria, il Tau Calcio, che conferma l’idiosincrasia per le gare lontano dal comunale. Torna al successo, sul campo del Progresso, il Seravezza Pozzi: di Lepri, Rinaldini e Falteri le reti decisive.
Cancella lo zero dalla classifica con un pareggio il Ghiviborgo: un gol di Brugognone non basta per i tre punti.
Ghiviborgo – Mezzolara 1-1
GHIVIBORGO: Pertovt, Schettini, Masini, Brugnone, El Hadoui, Poli, Nottoli, Hallidri, Ricci, D’Ancona, Cenerini. A disp.: Viti, Piras, Ceccanti, Grilli, Ferrari, Fischer, Lorenzi, Taboucha, Del Dotto. All.: Masi.
MEZZOLARA: Cipriani, Musiani, Fusari, Morisi, Chmangui, Fabbri, Pietrobuoni, Errichiello, Solania, Larhrib, Martuzzi. A disp.: Cacciamani, Ayari, Nistor, Morelli, Rizzo, Mazzetti, Compagnone, Sala, Lantignotti. All.: Zecchi
ARBITRO: Cistarini di Seregno (Tundo di Roma 2 e Ferretti di Ciampino)
RETI: 42’pt Brugognone, 40’st Larhrib
Da un lato la gioia per aver mosso finalmente la classifica e tolto lo zero ai punti conquistati. Dall’altra, rimpianti per una partita condotta fino al 41’ della ripresa, quando il gol dell’ex (con deviazione decisiva) ha riportato il Mezzolara in parità.
Scelte similari dal punto di vista tattico per i due allenatori, che si affidano entrambi al trequartista. Per gli emiliani tra le linee agisce l’ex di turno Larhrib davanti ai due attaccanti Solania e Martuzzi. Per l’occasione, Marco Masi libera da compiti di copertura Nottoli, affidando il centrocampo a Masini, con Cenerini ed El Hadoui in versione metronomi. La gara non prevede fase di studio, perché dopo venti secondi di gioco gli ospiti hanno già l’occasione per poter calciare a rete. È Solania a trovarsi solo sulla lunetta dell’area di rigore avversaria. L’attaccante sceglie di calciare e non di avvicinarsi verso la porta avversaria fallendo il tiro e mandando abbondantemente a lato. L’avvio di gara vede il Ghiviborgo rintontito e autore di continui errori tecnici: al 13’ Pertovt bravo in uscita bassa su Martuzzi mentre al 14’ lo stesso Martuzzi sfiora il gol ma colpisce il palo. Il Ghiviborgo ringrazia la sorte e si riorganizza e riprende in mano il pallino del gioco, grazie ad un Nottoli rinvigorito dal nuovo atteggiamento tattico e dalle scelte di Marco Masi. Al 36’ il capitano locale calcia a rete trovando la risposta con in corpo di Chmangui; un minuto dopo ancora Nottoli ci prova dalla distanza ma manda alto. Al 42’ il vantaggio locale: segna con un sinistro potente e preciso l’attaccante Brugugnone, bravo a calciare al volo dopo azione sulla fascia destra bene orchestrata da El Hadoui e Poli.
La ripresa è fortemente condizionata dal caldo: tante le sostituzioni chieste dai calciatori e non manca chi si accascia a terra per crampi. Il Mezzolara ci prova cambiando gli interpreti e con le forze fresche garantite da Ayari, Sala e Rizzo. Proprio Sala ha l’occasionissima su lancio di Larhrib ma il tentativo è vano. Marco Masi cambia atteggiamento tattico: con l’ingresso di Ceccanti c’è il passaggio alla difesa alla linea con tre centrali ma poi devono essere sostituiti sia Ricci sia D’Ancona. In avanti spetta a Fischer e Ferrari garantire nuova linfa. Un malinteso Schettini – Pertovt poteva costare caro al Ghiviborgo, sorpreso al 41’ della ripresa dal pareggio di Larhrib..
Il Ghiviborgo ora ha mosso la classifica ma dovrà continuare a soffrire nelle due prossime partite affronterà lo squadrone del Prato e poi in casa l’ostico derby con il Tau Calcio. Il tempo per recuperare comincia a essere già stretto.
Progresso – Seravezza Pozzi 0-3
PROGRESSO: Mascolo N., Balesini, Montebugnoli, Bortolotti, Saggia, Karapici, Dandini T., Corzani, Casadei, Matta, Dandini A. A disp.: Romagnoli, Brighi, Soldà, Ben Driss, Barbaro, Minelli, Berti, Mascolo L., Mazzoni. All.: Cattani.
SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Bacciardi, Paolieri, Compaore, Lepri, Troiano, Di Sacco, Rinaldini, Bedini, Biagioni, Boccardi. A disp.: Azioni, Djibril, Falteri, Carbone, Tognoni, Mele, Ciavarella, Privitera, Battistella. All.: Turi.
ARBITRO: Isu di Cagliari (Valdivia di Milano e Zanibelli di Brescia)
RETI: 9’pt Lepri, 22’st Rinaldini, 37’st Falteri
Ternana – Tau Calcio 3-0
NUOVA TERNANA 1925: Novelli, Hraiech, Danese, Falletti, Liurni, Biondini, Marino, Ballabile, Bonacchi, De Marino, Pepe. A disp.: Vitali, Proietti, Jobarteh, Rolla, Meola, Barbini, Di Gaetani, Nahrudnyy, Scappini. All.: Lisuzzo.
TAU CALCIO ALTOPASCIO: Pentima, Casci, Bachini, Iezzi, Spatari, Busato, Lombardo, Meucci, Gorica, Benucci, Antoni. A disp.: Di Grazia, Cartano, Riad, Battistoni, Scardigli, Carcani, Del Gronchio, Barsotti, Niccolai. All.: Maraia.
ARBITRO: Copelli di Mantova (Soverini di Bologna e Palma di Bologna)
RETI: 14’st e 17’st rig. Falletti, 41’st Scappini