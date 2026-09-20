Serie D, il Tau Calcio finisce ko a Terni. Ghiviborgo, primo punto: pari con il Mezzolara

Scelte similari dal punto di vista tattico per i due allenatori, che si affidano entrambi al trequartista. Per gli emiliani tra le linee agisce l’ex di turno Larhrib davanti ai due attaccanti Solania e Martuzzi. Per l’occasione, Marco Masi libera da compiti di copertura Nottoli, affidando il centrocampo a Masini, con Cenerini ed El Hadoui in versione metronomi. La gara non prevede fase di studio, perché dopo venti secondi di gioco gli ospiti hanno già l’occasione per poter calciare a rete. È Solania a trovarsi solo sulla lunetta dell’area di rigore avversaria. L’attaccante sceglie di calciare e non di avvicinarsi verso la porta avversaria fallendo il tiro e mandando abbondantemente a lato. L’avvio di gara vede il Ghiviborgo rintontito e autore di continui errori tecnici: al 13’ Pertovt bravo in uscita bassa su Martuzzi mentre al 14’ lo stesso Martuzzi sfiora il gol ma colpisce il palo. Il Ghiviborgo ringrazia la sorte e si riorganizza e riprende in mano il pallino del gioco, grazie ad un Nottoli rinvigorito dal nuovo atteggiamento tattico e dalle scelte di Marco Masi. Al 36’ il capitano locale calcia a rete trovando la risposta con in corpo di Chmangui; un minuto dopo ancora Nottoli ci prova dalla distanza ma manda alto. Al 42’ il vantaggio locale: segna con un sinistro potente e preciso l’attaccante Brugugnone, bravo a calciare al volo dopo azione sulla fascia destra bene orchestrata da El Hadoui e Poli.