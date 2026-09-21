Serie D, c’è una coppia in vetta: Follonica Gavorrano e Prato guardano tutti dall’alto

Follonica e Prato sono la coppia capolista del campionato di serie D.

La quarta giornata regala gol, emozioni e ribaltamenti di fronte , con diversi match che hanno riservato verdetti importanti sia in vetta che in coda alla classifica.

Ecco come è andata per le partite che non hanno visto protagoniste le lucchesi.

Il big match e derby toscano al Pianigiani tra San Donato Tavarnelle e Follonica Gavorrano premia i minerari, che si impongono per 0-2 grazie a una micidiale doppietta nella ripresa firmata dall’ex Pino. La sfida è stata tuttavia scossa e fortemente condizionata dall’improvviso malore che ha colpito il magazziniere della squadra ospite nel corso della gara, episodio che ha congelato il clima sugli spalti prima del lieto fine con i soccorsi.