Serie D, c’è una coppia in vetta: Follonica Gavorrano e Prato guardano tutti dall’alto
Vittorie corsare nel big match con il San Donato Tavarnelle e a Sassomarconi. Tutto facile per il Siena contro l’Aquila Montevarchi
Follonica e Prato sono la coppia capolista del campionato di serie D.
La quarta giornata regala gol, emozioni e ribaltamenti di fronte, con diversi match che hanno riservato verdetti importanti sia in vetta che in coda alla classifica.
Ecco come è andata per le partite che non hanno visto protagoniste le lucchesi.
Il big match e derby toscano al Pianigiani tra San Donato Tavarnelle e Follonica Gavorrano premia i minerari, che si impongono per 0-2 grazie a una micidiale doppietta nella ripresa firmata dall’ex Pino. La sfida è stata tuttavia scossa e fortemente condizionata dall’improvviso malore che ha colpito il magazziniere della squadra ospite nel corso della gara, episodio che ha congelato il clima sugli spalti prima del lieto fine con i soccorsi.
Festa grande per il Terranuova Traiana, autore di una prestazione maiuscola al Matteini travolgendo il Flaminia Civitacastellana con un nettissimo 5-1. A spianare la strada ai valdarnesi è la doppietta di Bruni nel primo tempo. Dopo il sussulto laziale firmato da Casoli prima dell’intervallo, la formazione di casa prende definitivamente il largo nella ripresa complice anche l’inferiorità numerica degli ospiti: Mannella, Marini e il rigore di Vitiello completano la cinquina.
Vittoria esterna di fondamentale importanza per il Prato, che espugna il campo del Sasso Marconi per 0-1 grazie alla rete decisiva siglata da Verde nelle battute iniziali della contesa.
Pirotecnica giostra del gol nell’altro derby fiorentino di giornata tra Grassina e Scandicci, con i blues capaci di compiere un’autentica impresa vincendo 2-3 in rimonta. I padroni di casa sembrano ipotecare i tre punti chiudendo la prima frazione sul doppio vantaggio con i centri di Calzolai e Dini. Nella ripresa sale però in cattedra lo Scandicci: Arrighini accorcia le distanze, poi scatta lo show personale di Kouko che firma la doppietta decisiva (compreso il gol vittoria al 90′) per il clamoroso sorpasso.
Tutto facile per il Siena, prossima avversaria della Lucchese: al Franchi i bianconeri regolano con un rotondo 3-0 l’Aquila Montevarchi, sbloccando e blindando la gara nella ripresa grazie ai sigilli di Sabelli, Conti e Ciofi.