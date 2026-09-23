Lucchese-Siena, al via la prevendita

Domenica (27 settembre), alle 15, la Lucchese Calcio scende in campo al Porta Elisa per la sfida contro il Siena . La gara è valida per la quinta giornata del campionato di Serie D , girone E.

Oggi (23 settembre) è iniziata la prevendita. Per la Gradinata: intero a 18 euro, ridotto (15-25 anni, Over 70) 12 euro, (donne e 8-14 anni) 8 euro. Curva Ovest: intero 12 euro, ridotto (15-25 anni, Over 70) 8 euro, (donne e 8-14 anni) 7 euro. Tribuna Laterale: intero 30 euro, ridotto (15-25 anni, Over 70) 24 euro, (donne e 8-14 anni) 16 euro.