Lucchese-Siena, al via la prevendita
Da 7 fino a 30 euro. I biglietti sono sono in vendita sia online che fisicamente
Domenica (27 settembre), alle 15, la Lucchese Calcio scende in campo al Porta Elisa per la sfida contro il Siena. La gara è valida per la quinta giornata del campionato di Serie D, girone E.
Oggi (23 settembre) è iniziata la prevendita. Per la Gradinata: intero a 18 euro, ridotto (15-25 anni, Over 70) 12 euro, (donne e 8-14 anni) 8 euro. Curva Ovest: intero 12 euro, ridotto (15-25 anni, Over 70) 8 euro, (donne e 8-14 anni) 7 euro. Tribuna Laterale: intero 30 euro, ridotto (15-25 anni, Over 70) 24 euro, (donne e 8-14 anni) 16 euro.
I biglietti sono in vendita online sul sito web www.go2.it e fisicamente da Lucca Carta (Porcari) ed al Lucchese point, dal mercoledì a venerdì dalle 15,30 alle 19,30, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30 e domenica dalle 10 fino all’inizio della gara.