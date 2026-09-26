Al Porta Elisa arriva una delle big four del campionato: tutto sul Siena di Gill Voria

Lucchese e Siena insieme alla Nuova Ternana e al Prato fanno parte di quel poker di squadre accreditate maggiormente per il ritorno tra i professionisti. Domani si affrontano al Porta Elisa. Entrambe lamentano tre punti di ritardo dal tandem Follonica Gavorrano e Prato in vetta alla classifica con 10 punti.

Storia

I bianconeri partecipano per il terzo anno consecutivo al campionato di serie D. Si sono piazzati al sesto posto nel campionato 2024-25, hanno chiuso la stagione al quarto posto lo scorso anno perdendo la semifinale playoff il 10 maggio 2026 a Prato nei tempi supplementari per 3-1, Il punto più basso del calcio bianconero era stato vissuto nell’estate del 2023 quando la Robur venne esclusa dal campionato di serie C per inadempienze finanziare costringendo il Siena a ripartire dal campionato di Eccellenza, vinto immediatamente. Il momento di maggior splendore era stato vissuto nel decennio dal 2003 al 2013 nel quale la compagine bianconera ha giocato per 9 anni in serie A di cui 7 consecutivi con la pronta risalita nella massima serie nella stagione 2010-11 dopo la retrocessione dell’anno precedente. L’ultima vittoria del campionato di serie D risale all’anno 2014-15 sotto la direzione del lucchese Massimo Morgia: quella squadra si laureò anche campione d’ Italia.

Cammino

Vanno a braccetto rossoneri e bianconeri, non solo per i punti ma anche come rendimento. Così come la Lucchese anche il Siena in casa non ha sbagliato un colpo, trattando chi si è presentato al Franchi allo stesso modo rifilandogli tre reti. L’unica squadra capace di riuscire a segnare è stata la Rondinella Marzocco nella gara valevole per il primo turno della Coppa Italia terminata per 3-1 per i bianconeri l’unico confronto chiuso sul doppio vantaggio dopo i primi 45 minuti. Mezzolara e Aquila Montevarchi sono state battute per 3-0. L’ultima vittoria con la formazione valdarnese è scaturita nel secondo tempo dopo che in chiusura di prima parte il Montevarchi era rimasto in inferiorità numerica per l’espulsione di Francalanci. Lontano dal Franchi come la Lucchese ha rimediato un solo punto in due esibizioni, pareggiando a San Casciano Val di Pesa con lo Scandicci per 1-1 dovendo inseguire il risultato dopo essere andata in svantaggio su calcio di rigore realizzato da Guidelli raggiungendo la parità con Andolfi nel secondo tempo. Così come nel secondo tempo sono arrivati i gol ad Altopascio con Mastalli e Lipari che avevano momentaneamente annullato il doppio vantaggio del Tau maturato nella prima parte, prima di subire l’allungo definitivo degli amaranto ad opera di Busato arrivato un minuto dopo il gol del pareggio. Quella di Altopascio è stata la prima sconfitta in campionato da quando, era il 28 gennaio 2026, la panchina è stata affidata a Gill Voria. L’ultima sconfitta era arrivata il 25 gennaio in casa con lo Scandicci per 1-0.

Cifre

Un pareggio e una sconfitta in queste due trasferte da parte della Robur che lontano dalla città del Palio ha sempre dovuto rincorrere il risultato andando al riposo sempre in svantaggio, subendo due calci di rigore in entrambe le partite. A Scandicci è arrivata alla pausa sotto per un gol, a Altopascio aveva chiuso la prima parte sotto per 2-0 per le reti di Spatari e Carcani su calcio di rigore. In questo primo scorcio di stagione migliora nel secondo tempo la fase di realizzazione visto che ha segnato nella prima frazione solo 1 reti contro le 8 del secondo tempo. Sette i calciatori bianconeri che sono andati in gol, il miglior marcatore è Ciofi con 3 reti e tutte segnate davanti al proprio pubblico, a quota 1 troviamo Andolfi, Zanoni, Mastalli, Lipari, Sabelli e Conti. Ha avuto due rigori a sfavore entrambi trasformati nel primo tempo

Volti nuovi

Sono nove gli innesti in casa senese. In porta dall’Olbia arriva Perrone, in difesa dall’Aquila Montevarchi è stato prelevato Cecconi, dal Grosseto arrivano il difensore Monteverde e il centrocampista Sabelli. In difesa in prestito dall’Empoli è stato prelevato Guglielmino e dalla Cremonese dopo essere stato mandato in prestito da gennaio 2026 al Mestre arriva Parente. A centrocampo Odjer è stato prelevato dal Livorno, rientra dal prestito all’Asta Taverne il calciatore Neri e dal settore giovanile dell’Orvietana il Siena si è assicurato Tittocchia. L’unico nuovi arrivo in avanti è Rossetti dal Prato.

Ex

L’unico ex nelle fila bianconere è Mastalli, il figlio d’arte ha vestito la maglia rossonera nella stagione 2022-23 gol con 36 presenze e 4 reti di cui con il Rimini all’andata e al ritorno e le altre due a Chiavari su rigore e a Imola. L’unico ex bianconero nelle fila della Lucchese è Alberto Picchi a Siena anche lui nel campionato 2022-23 chiuso con 24 presenze

Stranieri

Sono tre gli stranieri nel Siena. Il portiere Perrone di nazionalità argentina, il difensore Lapadatovic di nazionalità svedese e il ghanese Odjer

Allenatore

E’ arrivato un cambio di passo considerevole quello del Siena da quando Gill Voria è al timone della squadra. 15 risultati utili consecutivi con 9 vittorie e 4 pareggi lo scorso anno e una vittoria e un pareggio prima di cadere a Altopascio. Lo scorso anno l’unica sconfitta era arrivata ai tempi supplementari per 3-1 nella semifinale playoff persa a Prato il 10 maggio con il pareggio laniero acciuffato al minuto 89. Il tecnico di Agropoli da calciatore è stato un difensore centrale ha affrontato per la prima volta la Lucchese il 2 ottobre 1994 quando vestiva la maglia del Pescara in serie B in una gara vinta dai rossoneri all’ Adriatico per 3-1 con vantaggio abruzzese in avvio con Di Giannatale, ribaltone rossonero nella seconda parte con Di Francesco, Fialdini e Paci. Al timone del Pescara c’era Rumignani, Fascetti era il condottiero dei rossoneri.

A ritorno il 5 marzo 1995 affrontò per la prima volta la Lucchese al Porta Elisa: la gara terminò 2-2 con Voria che subentrò a 10′ dalla fine al posto di Baldi. Pescara sul doppio vantaggio con una doppietta di Gelsi la premiata ditta Paci, Rastelli evitava la sconfitta. L’anno successivo a Lucca, Voria subentro ancora a Baldi a 6′ dalla fine nella gara vinta il 15 ottobre 1995 dal Pescara con gol di Carnevale. Si presentò nuovamente da avversario quando vestiva la maglia del Cosenza il 25 gennaio 1997. La Lucchese di Bolchi superò i silani con una rete del solito Paci. Da calciatore l’ultima volta che si è esibito al Porta Elisa è stato il 9 gennaio 2000 in serie C. La Lucchese di Orrico si portò in vantaggio in apertura con Colacone, la Robur rispose con Pagano in chiusura, al termine di quella stagione il Siena veniva promosso in serie B. Chiusa la carriera da calciatore il 26 febbraio 2013 a causa di un brutto infortunio con la maglia della Colligiana, da dove inizia la carriera da allenatore allenando la formazione juniores. Per 10 anni allena al settore giovanile del Siena e il 7 aprile 2025 gli viene affidata la prima squadra per un breve periodo dopo l’esonero di Magrini. Torna ad allenare la squadra juniores prima di subentrare il 28 gennaio 2026 a Bellazzini in Serie D. Da tecnico ha affrontato la Lucchese solamente con la Under 17.

Arbitro

La trentesima sfida tra rossoneri e bianconeri è stata assegnata al signor Francesco Fermo di Torre Annunziata con gli assistenti Jonas Blondon Nkenkeu Teulem di Parma e Federico Corbelli di Rimini. Il direttore di gara campano non ha mai diretto le due squadre, lo scorso 1 febbraio 2026 arbitrò Trastevere-Monterotondo terminata sul 3-0 per gli uomini di Bernardini

Precedenti

Sono 29 le gare disputate a Lucca con il bilancio favorevole alla Lucchese che si è imposta 13 vittorie, 8 volte è uscito il segno X e in 8 occasioni ha vinto la Robur. Il primo incontro a Lucca risale alla stagione 1932-33, campionato di Prima Divisione, corrispondente all’attuale serie C. Terminò sull’1-1 l’ultima sfida andata in scena il 14 marzo 2023 con vantaggio ospite grazie ad un calcio di rigore di Paloschi e pareggio di Tiritiello al minuto 92, la Lucchese era allenata da Maraia e il Siena da Pagliuca. L’ultimo successo rossonero è arrivato il 21 novembre 2021, la Lucchese di Pagliuca batteva il Siena di Maddaloni con una rete di Visconti. Il Siena non vince al Porta Elisa dal 18 novembre 2018, nel primo tempo i bianconeri si portarono sul 2-0 con Gliozzi e Guberti, Madrigali e Sorrentino ristabilirono la parità nei primi 45 di gioco. A poco meno di un quarto d’ora dal termine Contini portiere del Siena parò un calcio di rigore calciato da De Feo e qualche minuto dopo Fabbro regalò la vittoria al Siena

Rosa

Portieri: 22 Michielan Mattian, 1 Perrone Santino ex Olbia, 12 Palazzi Giovanni

Difensori: 16 Somma Maichele, 21 Cecconi Jacopo ex Aquila Montevarchi, 27 Contini Andrea, 14 Zanoni Enrico, 6 Cavallari Daniele, 32 Monteverde Filippo fino a gennaio 2026 alla Lavagnese poi al Grosseto, 3 Guglielmino Federico in prestito dall’Empoli Primavera, 49 Parente Mattia dalla Cremonese a gennaio 2026 in prestito al Mestre, 18 Lapadatovic Santino

Centrocampisti: 37 Odjer Moses ex Livorno, 5 Rossi Simone, 2 Neri Giorgio lo scorso anno in prestito all’Asta Taverne, 17 Periccioli David Robert, 20 Giardinelli Gabriele, 26 Rogani Santiago, 45 Tittocchia Edoardo ex settore giovanile Orvietana, 4 Barbera Gianni, 33 Sabelli Piergiorgio ex Grosseto, 23 Alessandro Mastalli, 11 Ciofi Jacopo, 10 Nardi Niccolò, 7 Loconte Valerio