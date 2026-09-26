La serie D non si ferma: in campo per la quinta giornata. Il Tau attende la Rondinella Marzocco

Serie D, siamo già alla quinta giornata di campionato e si iniziano e delineare le forze in campo.

Gioca in casa il Tau Calcio, laddove ha fatto tutti i punti nel suo carniere, ed affronta una Rondinella Marzocco galvanizzata dal pari senza reti con la Lucchese alle Due Strade. Mette in guardia Ivan Maraia: “A Terni il risultato lascia una impronta amara che non rispecchia i numeri della partita. Come riconosciuto anche dai giornalisti in sala stampa a Terni, abbiamo creato diverse occasioni ed i dati offensivi sono paragonabili a quelli dei nostri avversari, che però hanno segnato tre reti. Questo deve farci riflettere e lavorare soprattutto sulla gestione dell’aspetto mentale quando andiamo sotto, ma le partite come dico sempre vanno analizzate con lucidità. Prendiamo atto dei troppi gol subiti, ma in un campionato così complesso anche le difficoltà vanno gestite con lucidità, senza valutazioni distorte o affrettate. La squadra fisicamente c’è, i numeri lo dicono. Abbiamo giocato 4 partite (di cui 2 vinte bene) e ne mancano 30. Continuiamo a lavorare“.

“Domenica arriva la Rondinella – continua – avversario che viene da una partita importante giocata contro la Lucchese. Non hanno avuto un avvio eccezionale, ma sicuramente stanno trovando fiducia ed equilibrio dopo un inizio magari più timido. Per vincere sarà necessario ripetere le prestazioni importanti fatte ad Altopascio. Estremo rispetto per l’avversario e massima determinazione. In quanto alla rosa: Riad ha un problema che richiede purtroppo un po’ di tempo per il recupero. Carcani resta da valutare, ancora con qualche strascico. E in più abbiamo gli infortunati di lungo termine. Dobbiamo avere pazienza e gestire anche questa situazione con serenità. Sono tanti gli aspetti da valutare e purtroppo siamo abituati a convivere con queste defezioni. Restiamo calmi e fiduciosi in vista di domenica”

Il Seravezza attende il Terranuova Traiana al Buon Riposo, altro ‘fortino’ della provincia di Lucca. “Incontriamo una squadra in salute – dice mister Stefano Turi – che ha i nostri stessi punti e che verrà qua a giocarsela come è giusto che sia. Noi dovremo saper affrontare le diverse situazioni che si vengono a creare in una partita. La vittoria esterna ci ha dato consapevolezza ma non deve farci perdere l’attenzione verso quello che dobbiamo fare. Abbiamo tanti giocatori e tocca a me scegliere quelli che possono contribuire di più alla causa della squadra che ha un fine comune”.

Infine il Ghiviborgo, che ha finalmente mosso la classifica ma gioca su un campo ostico come quello di Prato. Lo fa con due giocatori in più nella rosa. Uno, Filippo Piras, difensore classe 2007 proveniente dallo Spezia, ha già esordito con il Follonica Gavorrano. Nato alla Spezia, Filippo è cresciuto nel settore giovanile delle Aquile fino a diventare un punto di riferimento della formazione Primavera. Difensore centrale mancino, può giocare anche sulla fascia sinistra: un giovane che porta qualità e versatilità al nostro reparto arretrato.

L’altro è il classe 2004 Mattia Leoncini. Mattia è cresciuto calcisticamente fino ad indossare la fascia di capitano della Primavera dello Spezia. Da lì è proseguito il suo percorso tra i professionisti: il passaggio al Pisa e le esperienze con Rimini, Legnago Salus e Bra, per un totale di oltre 100 presenze nei professionisti. Arriva al Ghiviborgo con un percorso già ricco di esperienze e la voglia di scrivere un nuovo capitolo in maglia biancorossa.

Questo il programma con gli arbitri del girone.