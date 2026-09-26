Verso Lucchese-Siena, Bernardini: “Dobbiamo fare una prestazione importante”

Lucchese-Siena è alle porte. Marco Bernardini, allenatore dei rossoneri, ha presentato la sfida, valida per la quinta giornata di Serie D, girone E.

“Dobbiamo migliorare su tanti aspetti, come è normale che sia. Arriva un avversario quotato, vediamo che difficoltà ci darà. Sono partite che si preparano da sole. Una partita che vale altri palcoscenici. Una partita importante, ma siamo ancora alla quinta di campionato. Una partita che ci permette di vedere il percorso di crescita dei giocatori“.

Sugli indisponibili. “Cadili è sulla via del recupero. Amadio è recuperato. Di situazioni a lungo raggio, a parte di quella di Berardi, non ce ne sono”.

Lorusso spesso fuori presto? “La società mi ha messo a disposizione quattro esterni di livello. La palla va portata in maniera pulita, qualitativa, e si troveranno i sincronismi. Più giocatori forti hai, più è difficile trovare la malgama. Ma stanno lavorando tutti in maniera importante“.