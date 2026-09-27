Lucchese-Siena, Bernardini: “Orgoglioso dei miei ragazzi”
Il mister della Pantera sottolinea: “Con una partita del genere sarebbe stato facile farsi prendere dalla depressione, ma il pubblico ci ha sostenuto fino alla fine”
“Faccio i complimenti al Siena. Hanno fatto una partita importante. Siamo stati bravi nel primo tempo a far diventare i loro punti forti, quelli deboli. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, sono stati encomiabili. Sono le difficoltà e le fatiche che poi ti rafforzano. Serve nascere nella sofferenza e serve forgiarsi nelle difficoltà. Dobbiamo arrivare ad essere belli e pratici come il Siena, ma ci vorrà tempo”. Lo dichiara Marco Bernardini, allenatore della Lucchese Calcio, dopo la vittoria casalinga (3-2) contro il Siena.
Su Dionisi. “Riduttivo pensare che possa essere un giocatore da 20′ minuti. Abbiamo scelto un giocatore con caratteristiche diverse dall’inizio per provare a fare una partita diversa e sfruttare Gioè nei primi 70′ minuti. Ha finito la partita acciaccato ma sembra niente di grave. Anche per Mele non dovrebbe essere nulla di grave, ma domani li valuteremo“.
“Ringrazio la gente che ci è venuta a sostenere. Con una partita del genere sarebbe stato facile farsi prendere dalla depressione, ma il pubblico ci ha sostenuto fino alla fine“, conclude Bernardini.