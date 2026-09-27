Lucchese-Siena, Bernardini: “Orgoglioso dei miei ragazzi”

“Faccio i complimenti al Siena. Hanno fatto una partita importante. Siamo stati bravi nel primo tempo a far diventare i loro punti forti, quelli deboli. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, sono stati encomiabili. Sono le difficoltà e le fatiche che poi ti rafforzano. Serve nascere nella sofferenza e serve forgiarsi nelle difficoltà. Dobbiamo arrivare ad essere belli e pratici come il Siena, ma ci vorrà tempo”. Lo dichiara Marco Bernardini, allenatore della Lucchese Calcio, dopo la vittoria casalinga (3-2) contro il Siena.