Lucchese-Siena, rossoneri sul doppio vantaggio: Sirbu sigla il 2-0
27 settembre 2026 | 14:19
L’autorete di Somma sblocca il match, poi l’esterno rossonero incrementa l’attivo
Lucchese Calcio-Siena 2-0
LUCCHESE CALCIO: Vespier; Zitelli, Santeramo, Biasiol, Olivieri; Picchi, Mele, Ferrante; Sirbu, Gioè, Lorusso. A disp.: Guacci, Lombardi, Baldari, Dionisi, Boiano, Labriola, Massari, Onu, Esposito. All.: Bernardini
SIENA: Michielan; Guglielmino, Somma, Conti, Cecconi; Sabelli, Odjer, Periccioli; Ciofi; Andolfi, Lipari. A disp.: Perrone, Barbera, Cavallari, Rossetti, Nardi, Mastalli, Monteverde, Tittocchia, Parente. All.: Voria
ARBITRO: Fermo di Torre Annunziata (Teulem di Parma e Corbelli di Rimini)
RETI: Somma (autogol) 12’pt, Sirbu 24’pt (L).
NOTE: –