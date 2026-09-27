Dionisi regala i tre punti alla Lucchese: trasformato il rigore allo scadere e battuto il Siena 3-2

Lucchese Calcio-Siena 3-2

LUCCHESE CALCIO: Vespier; Zitelli, Santeramo, Biasiol, Olivieri (35’st Esposito); Picchi (35’st Baldari), Mele (6’st Labriola), Ferrante; Sirbu, Gioè (17’st Dionisi), Lorusso (45’+2st Massari). A disp.: Guacci, Lombardi, Boiano, Onu. All.: Bernardini

SIENA: Michielan; Guglielmino, Somma, Conti, Cecconi (1’st Parente); Sabelli (33’st Mastalli), Odjer, Periccioli (1’st Rossetti); Ciofi; Andolfi (35’st Barbera), Lipari (40’st Nardi). A disp.: Perrone, Cavallari, Monteverde, Tittocchia. All.: Voria

ARBITRO: Fermo di Torre Annunziata (Teulem di Parma e Corbelli di Rimini)

RETI: Somma (autogol) 12’pt, Sirbu 24’pt, Dionisi (R) 45’st (L); Conti 6’st, Rossetti 30’st (S)

NOTE: Ammoniti Olivieri 27’st (L); Sabelli 9’st (S). Recupero 4’st

La Lucchese è tornata a giocare al Porta Elisa, davanti a 2684 spettatori. Alla quinta giornata di campionato si è presentato l’ostacolo Siena.

Bernardini conferma la difesa vista sul campo della Rondinella Marzocco con Zitelli, Biasiol, Santeramo e Olivieri davanti a Vespier. Cambia, invece, a centrocampo con Ferrante e Mele preferiti a Labriola e Baldari al fianco di Picchi. In attacco, parte dalla panchina Dionisi, al suo posto Gioè, supportato da Sirbu e Lorusso.

Un anno è passato, il tuo ricordo no! Sordelli sempre con noi. La sfida inizia nel segno del ricordo: la Curva Ovest onora la memoria di Marco Sordelli, storico tifoso rossonero scomparso nel settembre 2025.

Inizio equilibrato. Nessuna delle due squadre riesce ad imporsi, ma entrambe provano a creare potenziali occasioni da rete. Ancora nessun tiro, ma al 12’ minuto la Pantera passa in vantaggio: autogol di Somma. Innocua rimessa laterale in fase difensiva senese battuta da Guglielmino sui piedi di Somma. Il centrale difensivo la dà indietro a Michielan, ma il passaggio è errato e finisce in porta.

La formazione della Città del Palio reagisce e continua a proporsi offensivamente, ma il primo vero tentativo pericoloso è a tinte rossonere: cross dalla sinistra di Zitelli che finisce sul versante opposto, Sirbu calcia al volo, ma la sfera termina di poco sul fondo.

Al 24’ raddoppia la Lucchese. Palla recuperata a metà campo da Picchi, ai danni di Periccioli, e cavalcata offensiva avviata. Il 14 di casa serve Sirbu sul lato destro che calcia e batte Michielan. Una rete meritata per il 10 della Lucchese, che fino a questo momento è stato il migliore dei suoi.

Il Siena non sta a guardare, ma Vespier dice di no. Cross dalla destra verso il secondo palo di Sabelli e colpo di testa a botta sicura di Lipari, ma l’estremo difensore rossonero la devia in corner.

I padroni di casa si sono un po’ spenti ed hanno lasciato il pallino del gioco in mano agli ospiti, che hanno provato a costruire e ad offendere ma senza risultati. Solo un grande spavento per la Pantera al 43’: calcio d’angolo alla sinistra di Vespier calciato verso il centro dell’area, colpisce Andolfi, ma la sfera tocca il palo e finisce sul fondo. La prima frazione termina 2-0 per la Lucchese.

Il Siena torna in campo con due novità: dentro Rossetti e Parente al posto di Periccioli e Cecconi. Con questi cambi passa dal 4-3-1-2 al 4-2-3-1: Michielan in porta; Guglielmino, Somma, Conti e Parente in difesa. Diga di centrocampo formata da Odjer e Sabelli. Rossetti guida l’attacco, supportato da Ciofi, Andolfi e Lipari.

Lucca piange le vittime di San Vito. Ad inizio ripresa la Curva Ovest rende omaggio ai morti nel quartiere lucchese.

Gli ospiti accorciano subito le distanze: gran gol di Conti, non può nulla Vespier.

Al 6’ un cambio forzato per la Lucchese: fuori Mele per infortunio, dentro Labriola.

La Pantera sembra aver accusato il colpo e la formazione della Città del Palio continua a spingere. Al 17’ Lipari va vicino al 2-2: tiro rasoterra da fuori area, ma la palla sfiora il palo e finisce fuori.

La Lucchese prova a ripartire e lo fa passando in più occasioni da Sirbu, di gran lunga il più attivo dei suoi, ma non riesce a creare vere e proprie occasioni da rete.

Pareggia meritatamente il Siena. Rosetti sigla il 2-2 al 30’ minuto. L’azione parte da Lipari che dribbla Olivieri e la serve bassa in mezzo. Rossetti si inserisce e di tacco batte Vespier.

La Lucchese reagisce. Zitelli lascia partire il destro dalla lunga distanza: la sfera finisce di poco alta. Però, questa, come da metà secondo tempo fino ad ora, è una delle poche occasioni che i rossoneri hanno trovato in ripartenza, riuscendo a sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari. Sembra mancare una manovra corale e ben gestita.

I padroni di casa tornano in vantaggio. Dionisi trasforma il calcio di rigore allo scadere. Penalty procurato da Lorusso che ha subito fallo da Michielan.

La Lucchese vince 3-2. La prestazione richiesta alla vigilia da mister Bernardini non si è vista, ma quel che conta oggi è il risultato e i 3 punti li porta a casa Pantera.