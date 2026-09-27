Serie D, tris e sorrisi per Tau Calcio e Seravezza. Il Ghiviborgo si illude a Prato
Gli amaranto di Maraia hanno la meglio sulla Rondinella che non molla fino alla fine. Per i versiliesi tre gol nel primo tempo
Giornata nel complesso positiva per le formazioni della provincia di Lucca di serie D.
Si illude il Ghiviborgo che al Lungobisenzio di Prato passa in vantaggio con un calcio di rigore di Brugognone ma poi si fa rimontare per un’autorete di D’Ancona e un gol di Benedetti
Bene, come al solito fra le mura amiche, il Tau Calcio e il Seravezza. Gli amaranto altopascesi superano la Rondinella calando un tris con Antoni, Meucci e Spatari vincendo la resistenza di una tenace Rondinella che solo una settimana fa aveva fermato sul pari la Lucchese,
Tris vincente anche per i versiliesi di Turi con il Terranuova Traiana.
Prato – Ghiviborgo 2-1
PRATO: Ribero, Eleuteri, Fiorini, Polvani, Verde, D’Orsi, Caon, Lattarulo, Panizzi, Biguzzi, Zakaria. A disp.: Furghieri, Risaliti, Barranca, Benedetti, Giacomelli, Sermenghi, Pucci, Greselin, Bajic. All.: Dal Canto
GHIVIBORGO: Manzari, Piras, Schettini, Brugognone, El Hadoui, Poli, Hallidri, Fischer, Del Dotto, Leoncini, Cenerini. A disp.: Pertovt, Ceccanti, Grilli, Ricci, Ferrari, Lorenzi, Taboucha, Cortopassi, D’Ancona. All.: Masi
ARBITRO: Borello di Nichelino (Trionfante di Torino e Poetto di Pinerolo)
RETI: 5’st rig. Brugognone, 35’st aut. D’Ancona, 43’st Benedetti
Seravezza Pozzi – Terranuova Traiana 3-0
SERAVEZZA: Lagomarsini, Bacciardi, Paolieri, Compaore, Lepri, Troiano, Di Sacco, Rinaldini, Bedini, Biagioni, Boccardi. A disp.: Azioni, Falteri, Atzeni, Carbone, Tognoni, Mele, Ciavarella, Privitera, Battistella. All.: Turi
TERRANUOVA TRAIANA: Pagnini, Poggi, Farini, Cuomo, Cioce, Vitiello, Mancini, Saltalamacchia, Sesti, Mannella, Marini. A disp.: Corvino, Bigazzi, Checcacci, Bruni, Innocenti, Cardo, Lamaj, Chiodini, Fantoni. All.: Calderini
ARBITRO: Spiga di Carbonia (Iozzia di Roma 1 e Piras di Olbia)
RETI: 19’pt Compaore, 28’pt Bedini, 40’pt Lepri
Tau Calcio – Rondinella 3-2
TAU CALCIO: Pentima, Bachini, Iezzi, Spatari, Busato, Lombardo, Del Gronchio, Meucci, Gorica, Benucci, Antoni. A disp.: Di Grazia, Casci, Satini, Cartano, Battistoni, Scardigli, Barsotti, Borchi, Niccolai. All.: Maraia
RONDINELLA MARZOCCO: Meli, Ricchi, Degl’Innocenti, Simonti, Nannelli, Baldesi, Polo, Sassorossi, Goretti, Remedi, Gori. A disp.: Bracci, Campagna, Cellai B., Sciulli, Ciardini, Innocenti, Simonetti, Shenaj, Gueye. All.: Tronconi
ARBITRO: Aurisano di Campobasso (Biase e Poggi di Genova)
RETI: 30’pt Antoni, 38’pt Sassorossi, 22’st Meucci, 35’st Spatari, 39’st Cellai B.