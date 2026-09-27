Serie D, tris e sorrisi per Tau Calcio e Seravezza. Il Ghiviborgo si illude a Prato

Si illude il Ghiviborgo che al Lungobisenzio di Prato passa in vantaggio con un calcio di rigore di Brugognone ma poi si fa rimontare per un’autorete di D’Ancona e un gol di Benedetti

Bene, come al solito fra le mura amiche, il Tau Calcio e il Seravezza. Gli amaranto altopascesi superano la Rondinella calando un tris con Antoni, Meucci e Spatari vincendo la resistenza di una tenace Rondinella che solo una settimana fa aveva fermato sul pari la Lucchese,