Siena, il rammarico di Rossetti: “Abbiamo aiutato noi la Lucchese a vincere”

“Una partita fotocopia a quella contro il Tau, significa che non abbiamo imparato la lezione. Da martedì si volta pagina. Ho segnato, ma non sono contento. Segnare va bene, ma mi interessa vincere. Non siamo partiti a rilento. Non abbiamo problemi d’approccio o ad attaccare. Abbiamo problemi d’attenzione. Dobbiamo essere più attenti, a partire da noi davanti, fino al portiere che vede tutto il campo. Se togliamo questi errori senza palla, siamo più forti degli altri“. Lo afferma l’attaccante del Siena, Simone Rossetti, dopo la sconfitta (3-2) subita sul campo della Lucchese Calcio.