Siena, Voria: “Una squadra che ha delle ambizioni non può subire questi gol”

Gill Voria, allenatore del Siena, commenta la sconfitta (3-2) subita in casa della Lucchese Calcio.

“La partita l’avete vista tutti. Se non avessimo commesso quegli errori, l’avremmo vinta. Dobbiamo lavorare il più possibile, perché già siamo in ritardo: è inutile girarci intorno“.

Sul primo gol. “Sono errori. Li fanno in Serie A e si fanno anche noi“.

“Non voglio parlare del rigore. Prima dobbiamo analizzare i nostri errori. Non dobbiamo trovare scusanti. Fino ad ora abbiamo fatto anche gran partite ma le abbiamo perse, anche malamente, come oggi. Siamo arrabbiati. L’ultimo gol – prosegue Voria – è quello che mi fa più arrabbiare. Dopo il 2-2 pensavo di vincerla. Non ci sta prendere gol così alla fine. Una squadra che ha delle ambizioni non può subire questi gol“.

“Mi ha fatto male non mettere Mastalli dall’inizio – dice il tecnico bianconero – perché lo amo. Ma c’è il discorso delle quote e di certi equilibri”.