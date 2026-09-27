Sirbu: “Ci serviva vincere così. Ci ha dato tanta fiducia”
27 settembre 2026 | 17:33
L’esterno d’attacco rossonero: “Ci aspettavamo una partita difficile, contro una squadra forte”
“Abbiamo fatto una partita da squadra. Non abbiamo avuto paura. Abbiamo reagito bene. Ci aspettavamo una partita difficile, contro una squadra forte”. Lo ha affermato Dorin Sirbu, esterno destro d’attacco della Lucchese Calcio, dopo la vittoria casalinga (3-2) contro il Siena.
“Ci serviva vincere così. Ci ha dato tanta fiducia. Ci ha fatto capire quanto siamo squadra”, conclude Sirbu.