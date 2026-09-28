Tau Calcio, Maraia dopo il 90′: “Con la Rondinella vinta una gara complicata”

“ La gara era difficile, complicata, specialmente nel primo tempo con un avversario che lotta, che ha delle caratteristiche importanti per fare anche questo tipo di partita, che ti mette in difficoltà. Poi nel secondo tempo improvvisamente la partita cambia e diventa una partita migliore . Però alla fine ci sono tre punti estremamente importanth di una squadra che comunque ha tanti elementi che hanno stretto i denti” .

Quanto alla condizione fisica di una squadra che insiste da qualche settimana con un undici titolare? “Siamo alle prime partite, quindi penso che i ragazzi in questo momento possono tenere ancora il ritmo bene. È chiaro c’è c’è ancora da migliorare, perché bisogna tenerle un po’ ancora meglio le partite, magari cercare di rischiare un pochettino meno fino alla fine. Domenica troveremo una squadra molto agguerrita, per cui la partita va preparata come se incontrasse una delle prime, anche se il Ghiviborgo ha solo un punto ad oggi: è inutile pensare noi nove, loro uno e quindi domenica potrebbe essere facile. Non è così e la loro partita a Prato lo dimostra. Se non pensiamo così è un errore gravissimo che commettiamo tutti: andiamo là con grande umiltà, con grande rispetto e poi vediamo domenica cosa siamo in grado di fare”.