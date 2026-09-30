Seravezza, rinforzato il reparto difensivo con il classe 1997 Gino Bernardini

Nato il 21 ottobre 1997, Bernardini ha maturato negli anni una significativa esperienza nei campionati nazionali, indossando diverse maglie, tra cui quelle di Civitanovese, Pianese, Montevarchi, Cascina e Real Forte Querceta.

Difensore affidabile e di esperienza, Bernardini rappresenta un importante innesto per la retroguardia del Seravezza, andando a mettere a disposizione dello staff tecnico e dei compagni le proprie qualità e la conoscenza delle categorie nazionali.