Seravezza, rinforzato il reparto difensivo con il classe 1997 Gino Bernardini
Ha maturato negli anni una significativa esperienza nei campionati nazionali con Civitanovese, Pianese, Montevarchi, Cascina e Real Forte
Il Seravezza Calcio rinforza il proprio reparto difensivo con l’arrivo di Gino Bernardini, difensore classe 1997, pronto a mettere la propria esperienza al servizio della formazione verdeazzurra.
Nato il 21 ottobre 1997, Bernardini ha maturato negli anni una significativa esperienza nei campionati nazionali, indossando diverse maglie, tra cui quelle di Civitanovese, Pianese, Montevarchi, Cascina e Real Forte Querceta.
Difensore affidabile e di esperienza, Bernardini rappresenta un importante innesto per la retroguardia del Seravezza, andando a mettere a disposizione dello staff tecnico e dei compagni le proprie qualità e la conoscenza delle categorie nazionali.
Un nuovo tassello, dunque, per la squadra verdeazzurra, che accoglie un giocatore pronto a dare il massimo per la nuova maglia e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali.
La società e tutto l’ambiente verdeazzurro augurano a Gino una stagione ricca di soddisfazioni e di successi con la maglia del Seravezza Calcio.