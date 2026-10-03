Crociato rotto e stagione subito interrotta: il Seravezza allunga il contratto a Siniega

Il Seravezza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Giacomo Siniega per il prolungamento del contratto di un’ulteriore stagione. La decisione arriva in un momento particolarmente delicato per il difensore, reduce dal grave infortunio rimediato nella gara contro la Lucchese con la rottura del crociato, che lo costringerà a rimanere lontano dai campi per il resto della stagione. È proprio in questo momento che la società ha scelto di guardare oltre il terreno di gioco e di confermare, con un gesto concreto, la propria fiducia nei confronti di Giacomo.