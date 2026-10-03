Crociato rotto e stagione subito interrotta: il Seravezza allunga il contratto a Siniega
La società ha deciso di confermare la fiducia nel ragazzo che ha dimostrato professionalità, serietà e attaccamento alla maglia
Il Seravezza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Giacomo Siniega per il prolungamento del contratto di un’ulteriore stagione. La decisione arriva in un momento particolarmente delicato per il difensore, reduce dal grave infortunio rimediato nella gara contro la Lucchese con la rottura del crociato, che lo costringerà a rimanere lontano dai campi per il resto della stagione. È proprio in questo momento che la società ha scelto di guardare oltre il terreno di gioco e di confermare, con un gesto concreto, la propria fiducia nei confronti di Giacomo.
Una scelta che nasce dalla volontà di premiare prima ancora il ragazzo che l’ottimo atleta. Siniega ha dimostrato professionalità, serietà, attaccamento alla maglia e valori umani che il Seravezza Calcio considera parte integrante del proprio progetto.
Il prolungamento del contratto rappresenta quindi un segnale chiaro: Giacomo continuerà a far parte della famiglia del Seravezza, accompagnandolo nel percorso di recupero e aspettandolo con la certezza che tornerà a vestire la maglia.
La società, lo staff, i compagni e tutta la famiglia del Seravezza Calcio sono al fianco di Giacomo in questa fase difficile, con l’auspicio di poterlo rivedere presto in campo.