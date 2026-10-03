Nuova sfida al Grassina per la Lucchese dopo il successo in Coppa: tutto sull’avversaria

Ha vissuto un estate in sala d’attesa il Grassina, avversaria di domani (4 ottobre) della Lucchese. Dopo aver perso, il 14 giugno per 3-0 ai tempi supplementari allo stadio Fadini di Giulianova la semifinale playoff di Eccellenza con gli abruzzesi della Santegidiese, il Grassina ha presentato domanda di ripescaggio e ha dovuto aspettare il 5 agosto per essere ammessa alla serie D.

Storia

È tornato in serie D a distanza di 5 anni. Salutò la competizione il 16 giugno 2021 con la sconfitta in casa del San Donato Tavarnelle per 4-0. È la quarta volta che partecipa a questo campionato. La prima storica partecipazione arrivò nella stagione 1997-98 e al termine del campionato tornò tra i dilettanti. Dovette attendere 21 anni per tornare a giocare in questa categoria, centrando il suo miglior risultato in serie D nel campionato 2019-20, l’emergenza Covid portò alla chiusura anticipata a otto giornate dal termine. Il Grassina in quella classifica congelata occupava la terza posizione. L’anno successivo la squadra fiorentina terminò la sua avventura al penultimo posto.

Cammino

Si trova al penultimo posto con due punti in una posizione di classifica che condivide con la Rondinella. Nell’ultimo turno di campionato, giocato il 27 settembre ha colto il suo secondo pareggio consecutivo, dopo aver spaventato la corrazzata Prato imponendole il pareggio per 1-1 al Lungobisenzio costringendo i lanieri a rincorrere il risultato riuscendo a centrarlo a 11 dal termine, l’undici di Pierguidi è uscito imbattuto anche dalla trasferta in casa del Mezzolara nell’unica gara di questo primo scorcio stagionale chiusa senza subire gol.

L’unica sconfitta esterna era arrivata nella gara d’esordio a Bagno di Gavorrano con i maremmani subendo un gol per tempo. In casa fino ad ora ha sempre perso, inaugurando la serie con la Lucchese il 23 agosto 2026 nel turno preliminare di Coppa Italia con un secco 3-0. La serie è proseguita con la Flaminia Civita Castellana con gol partita dei civitonici nel primo tempo e nel derby con lo Scandicci, una partita che all’intervallo vedeva il Grassina condurre per due a zero e che al novantesimo si è trasformata in una vittoria dei blues per 3-2. In casa non vince dalla finalissima playoff del 7 giugno con la Santegidiese per 2-1. Non festeggia una affermazione in serie D dal 6 giugno 2021 quando sconfisse il Montespaccato per 3-2 grazie ad una doppietta di Marzierli e alla rete di Diarrasouba. L’ultima volta che è uscito il segno X in una gara interna valevole per il campionato di serie D è arrivato il l 16 maggio 2021 con lo Scandicci.

Cifre

È il peggior attacco del campionato con tre reti all’attivo. Il triste primato lo condivide con Ghiviborgo, Mezzolara, Progresso e Rondinella Marzocco. Hanno trovato la via del gol sempre nel primo tempo Barberini, Simoni e Dini. Sette i gol incassati di cui due nel primo tempo nell’esordio stagionale in trasferta a Gavorrano e quello casalingo con la Flaminia. In casa ha segnato due reti incassandone 4. Non ha avuto né rigori a favore e neppure contro e non si è vista sventolare cartellini rossi.

Volti nuovi

Sono 19 i nuovi arrivati in casa rosso-verde. In porta dall’Empoli Primavera è stato prelevato Poggiolini lo scorso anno in prestito al Follonica Gavorrano, dal Tuttocuoio arriva Ricco e dal settore giovanile dell’Arezzo è stato preso Gentile insieme al difensore Errunghi. In difesa il Grassina si è assicurato Vaselli dal Tau Calcio dopo che la passata stagione l’aveva trascorsa al Seravezza Pozzi, sempre dal club lucchese sono arrivati il compagno di reparto Rotolo e il centrocampista Marzano. Sempre nel reparto arretrato dalle giovanili del Prato arriva Mastrolia. Sono 4 i giocatori arrivati dal Perugia. I difensori Baciocchi e Bartolini, il centrocampista Castellucci e l’attaccante Barberini. A centrocampo dal Valentino Mazzola arriva Barducci, Lottini dalla Primavera del Pontedera, da svincolato arriva Farneti dopo aver indossato la maglia del Latina fino a gennaio 2026 e poi quella del Cannara, sempre nella zona nevralgica dal Firenze Ovest dopo aver giocato lo scorso anno in prestito al Terranuova Triana il Grassina si è assicurato Tassi. Reparto offensivo tutto nuovo con le acquisizioni di Romei dalla Lastrigiana, Paggetti dal Cubino, Montagna dalla Colligiana e Boye dal Castelfiorentino.

Allenatore

La squadra è affidata a Daniele Pierguidi. Il tecnico fiorentino nativo di Stia nel Casentino da calciatore ha giocato da mediano facendo tutta la trafila nell’Arezzo, ha indossato le maglie della Sestese e del Grassina per quattro stagioni dove ha riportato un brutto infortunio alla caviglia. Dal 2009 per tre anni ha indossato la maglia del Pian di Scò, trasferendosi poi alla Rignanese. All’età di trent’anni ha iniziato ad allenare, è il vice di Matteo Innocenti nel triennio che va dal 2018 al 2021 sempre sulla panchina del Grassina vincendo da debuttante il campionato di Eccellenza e la Supercoppa e partecipando a due campionati di serie D. Svolge ancora il ruolo di viceallenatore ancora con Innocenti alla Fortis Juventus la loro esperienza si conclude il 16 febbraio 2026 con il sollevamento dall’incarico del tecnico. Lo scorso anno il nuovo direttore sportivo Giorgio Rosadini lo riporta al club di Bagno a Ripoli come collaboratore di Cellini. Al termine della stagione il tecnico lascia l’incarico e il 2 luglio 2026 la panchina ripolese viene affidata a Daniele Pierguidi, il quale esordisce in una gara ufficiale il 23 agostonel turno preliminare della Coppa Italia con la Lucchese. Non ha mai giocato da calciatore contro la Lucchese, ha un bilancio in parità da tecnico. Il precedente risale al primo turno della Coppa Italia di serie D, il 25 agosto 2019, in una gara giocata a Camaiore per indisponibilità del Porta Elisa e vinta dal Grassina per 3-2

Arbitro

La direzione del confronto allo stadio Andrea Pazzagli a Ponte a Niccheri è stata affidata al signor Francesco Comito di Messina con gli assistenti Riccardo Targa di Padova e Francesco Dogliani di Conegliano. Arbitra per la prima volta le due squadre

Precedenti

I precedenti tra rossoneri e rosso-verdi sono due e sono relativi a due gare di Coppa Italia. La prima sfida in assoluto venne disputata il 25 agosto 2019 a Camaiore e vide il successo del Grassina per 3-2. Vantaggio fiorentino con Marzierli su calcio di rigore, pareggio di Presicci per la Lucchese di Monaco, nuovo vantaggio ospite con Torrini verso la fine del primo tempo, Calosi in apertura di ripresa portava la squadra ospite sul doppio vantaggio prima che Bitep un minuto dopo provasse a riaprirla. Quel campionato venne interrotto per la pandemia e la Lucchese che si trovava in testa con un punto di vantaggio sul Prato venne così promossa in serie C. Freschissimo e il secondo incrocio tra le due squadre avvenuto il 23 agosto 2026 e vinto per 3-0 a Bagno a Ripoli dalla squadra di Bernardini, al suo debutto ufficiale sulla panchina rossonera. Pratica sbrigata nel primo tempo con i sigilli di Picchi e Sirbu, arrotondata dal gol di Santeramo dopo un quarto d’ora del secondo tempo

Rosa

Portieri: Duccio Poggiolini dall’Empoli Primavera lo scorso anno in prestito al Follonica Gavorrano, Jacopo Ricco ex Tuttocuoio, Claudio Gentile dal settore giovanile dell’Arezzo, Matteo Bartoli

Difensori: Pietro Vaselli ex Seravezza Pozzi fino a Luglio 2026 al Tau Calcio Altopascio, Niccolò Mastrolia ex giovanili Prato, Giulio Calzolai, Marco Meazzini, Giulio Baciocchi in prestito dal Perugia Primavera, Paolo Fabiani, Giovanni Travagli, Mattia Bartolini ex Perugia Primavera, Leonardo Rotolo in prestito dal Tau Calcio Altopascio, Rajan Maloku, Lorenzo Errunghi in prestito dall’Arezzo Primavera, Tommaso Meini

Centrocampisti: Isacco Barducci ex Valentino Mazzola, Michelangelo Marzano ex settore giovanile Tau Calcio Altopascio, Jacopo Cillerai, Alessandro Lottini ex Pontedera Primavera, Giovanni Farneti svincolato fino a gennaio 2026 al Latina poi in prestito al Cannara, Marco Corsi, Matteo Parrini, Elia Castellucci ex Perugia Allievi, Federico Dini, Leonardo Tassi dal Firenze Ovest lo scorso anno in prestito al Terranuova Traiana, Lorenzo Simoni