Turnover in vista a Grassina per la Lucchese. Bernardini: “La lepre? Meglio farla più tardi…”

“È chiaro che in base alle richieste dell’avversario e a quelle che saranno le necessità si si sceglieranno delle formazioni che riteniamo adeguate – spiega – tenendo conto proprio del fatto che abbiamo una rosa lunga e importante e che quindi tutti devono avere la possibilità di dare un contributo. La mia attenzione, comunque, è tutta rivolta al Grassina, che finora (oggi nell’anticipo hanno pareggiatno Terranuova Traiana e Prato per 1-1, ndr) è l’unica squadra che ha tolto punti al Prato. E con il Follonica Gavorrano che è l’altra capolista ha perso ma meritava abbondantemente di più e ha messo in grossa difficoltà gli avversari. E con lo Scandicci, altra sconfitta, ha subito una rimonta un po’ particolare. In serie D partite facili non ce ne sono, a maggior ragione contro contro queste squadre qui, soprattutto in quei tipi di campi dove si tende a fare fatica come abbiamo visto con la Rondinella. Penso che per guardare la classifica sia ancora prematuro: il Grassina non ha mai fatto pensare, per le prestazioni che ha fatto, di essere destinata a un campionato di sofferenza. Meritano il massimo rispetto e la massima attenzione perché a livello di prestazioni hanno fatto bene. Ma io mi ricordo anche che nella partita di Coppa ci diedero dei problemi, soprattutto nella prima parte”.