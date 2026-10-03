Turnover in vista a Grassina per la Lucchese. Bernardini: “La lepre? Meglio farla più tardi…”
L’allenatore mette in guardia sul Grassina: “Ha tolto punti al Prato e messo in difficoltà il Gavorrano”. Giocano Vespier, Baldari e Gioè
Turnover in vista per la Lucchese che andrà a sfidare il Grassina in trasferta domani (4 ottobre) dalle 15.
Lo annuncia mister Bernardini nel consueto appuntamento della vigilia: “Sicuramente ragioniamo nell’ottica di un’alternanza che però poi è quella che c’è stata sempre. Sicuramente in queste due partite avremo modo di dare un po’ di minutaggio ai ragazzi che rientrano, quindi a Cadili, ad Amadio a Boiano che ha ripreso condizione, che è un altro giocatore che secondo me può darci una mano importante perché ha delle caratteristiche dche ci mancano. E poi lo stesso Luca Lombardi”.
“È chiaro che in base alle richieste dell’avversario e a quelle che saranno le necessità si si sceglieranno delle formazioni che riteniamo adeguate – spiega – tenendo conto proprio del fatto che abbiamo una rosa lunga e importante e che quindi tutti devono avere la possibilità di dare un contributo. La mia attenzione, comunque, è tutta rivolta al Grassina, che finora (oggi nell’anticipo hanno pareggiatno Terranuova Traiana e Prato per 1-1, ndr) è l’unica squadra che ha tolto punti al Prato. E con il Follonica Gavorrano che è l’altra capolista ha perso ma meritava abbondantemente di più e ha messo in grossa difficoltà gli avversari. E con lo Scandicci, altra sconfitta, ha subito una rimonta un po’ particolare. In serie D partite facili non ce ne sono, a maggior ragione contro contro queste squadre qui, soprattutto in quei tipi di campi dove si tende a fare fatica come abbiamo visto con la Rondinella. Penso che per guardare la classifica sia ancora prematuro: il Grassina non ha mai fatto pensare, per le prestazioni che ha fatto, di essere destinata a un campionato di sofferenza. Meritano il massimo rispetto e la massima attenzione perché a livello di prestazioni hanno fatto bene. Ma io mi ricordo anche che nella partita di Coppa ci diedero dei problemi, soprattutto nella prima parte”.
Bernardini, intanto, si gode la posizione della squadra che rincorre rispetto alle squadre che sono ai vertici del campionato e hanno tutte le attenzioni: “È sempre meglio farla dopo la lepre”.
Formazione titolare top secret, ma l’allenatore svela tre nomi fra i primi undici: giocheranno dal 1′ Vespier, Baldari e l’attaccante Gioè.