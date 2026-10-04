Serie D, il derby della provincia va al Tau Calcio: con il Ghiviborgo decide Iezzi

Vince il Tau Calcio e inguaia il Ghiviborgo nel derby della provincia di Lucca. A decidere a fine primo tempo è una rete di Iezzi per gli amaranto, inutili poi i tentativi dei biancorossi di Masi di rientrare nel match.

Nell’altra gara cade invece il Seravezza contro un Siena chiamato al riscatto nel big match dopo il ko al Porta Elisa con la Lucchese. Segnano Ciofi e Lipari per i bianconeri al Franchi poi Lepri tiene aperta la sfida fin oltre il 90′.

Ghiviborgo – Tau Calcio 0-1

GHIVIBORGO: Manzari, Piras, Ceccanti, Brugognone, El Hadoui (11’st Fischer), Nottoli, Hallidri (35’st Lelli), Ferrari (12’st , Del Dotto, Leoncini (17’st Grilli), Cenerini (48’st Lorenzi). A disp.: Pertovt, Donati, Taboucha, Corsi. All.: Masi

TAU CALCIO: Pentima, Bachini, Iezzi, Spatari, Busato (35’st Casci), Lombardo, Del Gronchio (42’st Scardigli), Meucci, Gorica (48’st Barsotti), Benucci, Antoni. A disp.: Di Grazia, Satini, Chiti, Battistoni, Borchi, Niccolai. All.: Maraia

ARBITRO: Gjini di Vicenza (Condrut di Castelfranco Veneto e Agnolon di Padova)

RETI: 45’pt Iezzi

NOTE: Angoli 5-8. Ammoniti Cenerini (37’pt), Del Dotto (42’st), Grilli (42’st), Lombardi (46’st). Recupero pt 2’, st 5’

Il Tau Calcio viola il Bellandi di Ghivizzano e raccoglie i suoi primi tre punti in trasferta e per la prima volta nella sua breve nella sua breve storia da quando gioca in serie D vince in casa del Ghiviborgo. Non esce dalla crisi la formazione di Marco Masi.

Eppure l’inizio sembrava essere confortante per i locali. Dopo 5 minuti sponda di petto di Ceccanti per Ferrari, il quale da dentro l’area di rigore lasciava partire una battuta, allargava troppo la conclusione e la palla si perdeva sul fondo. Poi ci provava El Hadoui con una conclusione centrale assorbita senza alcun problema dal portiere di casa. Una volèe di Gorica su piazzato di Busato era il biglietto da visita per il Tau che al 20′ cestinava una grandissima palla gol con Spatari, innescato da un cross di Meucci da destra. Da due passi il capocannoniere del Tau spediva sul fondo. Busato poi chiamava ancora in causa Manzari e praticamente la partita da questo punto in poi prendeva la piega che voleva la formazione amaranto, che manteneva sempre l’offensiva. Spatari da fuori con una conclusione ribattuta dal portiere e un affondo di Antoni dopo la mezz’ora chiuso in calcio d’angolo confermavano il predominio ospite.

Solo in chiusura di primo tempo tornava a farsi minaccioso il Ghiviborgo e per poco da fuori Leoncini raccoglieva un’azione che vedeva Pentima pressato da Ferrari, la palla veniva allontanata dal portiere al limite ai confini della propria area di rigore, la raccoglieva Leoncini fuori area, che provava il pallonetto a porta sguarnita, ma non trovava lo specchio della porta. Subito dopo un tiro schiacciato di El Hadoui terminava la sua corsa sul fondo, così come non trovava la misura un tiro da fuori di Ferrari.

Al 45’ il Tau passava in vantaggio: spunto di Antoni da sinistra in velocità, tocco a offrire il pallone a centrocampo, a rimorchio sul versante opposto arrivava Iezzi che di piatto destro gonfiava la rete e festeggiava il suo primo centro stagionale.

Nella ripresa si aspetta la risposta del Ghiviborgo, ma al 7’ Gorica rischiava di chiudere anticipatamente i conti o perlomeno di portare a distanza di sicurezza i suoi, quando dal limite dell’area il migliore in campo per la sua formazione, lasciava partire un sinistro a giro, con Manzari fuori causa, che terminava la sua corsa sul fondo.

Spatari confermava la sua giornata no mettendo sul fondo da due passi una palla filtrante di Gorica. Grilli, appena entrato per i locali, dava vita a una conclusione da dimenticare. Ultima opportunità di marca Tau con Gorica che scheggiava la traversa su cross di Antoni.

Scuramente le assenze hanno pesato in casa del colchoneros che nel secondo tempo non hanno mai dato l’impressione di poter arrivare al pareggio. Se il risultato è rimasto in bilico è perché al Tau è mancata la freddezza del suo attaccante migliore, Spatari, in una giornata in cui Gorica ha dimostrato, invece, il suo valore fino in fondo.

Siena – Seravezza Pozzi 2-1

SIENA: Michielan, Guglielmino, Lipari (29’st Tittocchia), Rossetti (19’st Andolfi), Ciofi (44’st Cavallari), Somma, Mastalli (19’st Barbera), Conti, Monteverde (29’st Zanoni), Sabelli, Odjer. A disp.: Perrone, Nardi, Periccioli, Parente. All.: Voria

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Bacciardi, Paolieri, Compaore (27’st Atzeni), Lepri, Troiano (27’st Falteri), Di Sacco, Rinaldini, Bedini, Biagioni, Boccardi (42’st Bernardini). A disp.: Azioni,, Tognoni, Mele, Ciavarella, Privitera, Battistella. All.: Turi

ARBITRO: Tavassi di Tivoli (Tundo di Roma 2 e Mastrantonio di Albano Laziale)

RETI: 16’pt Ciofi, 17’st Lipari, 19’st Lepri

NOTE: Ammoniti Troiano, Mastalli, Sabelli, Boccardi

Sfiora la grande impresa ma esce a testa altissima il Seravezza dalla delicata sfida contro la Robur Siena, arrendendosi al termine di novanta minuti intensi e giocati con immenso coraggio. I verdazzurri subiscono l’avvio arrembante dei padroni di casa, che dopo un miracolo di Lagomarsini su Rossetti al 5’ sbloccano la contesa al 16’ grazie a una rasoiata mancina di Ciofi. La reazione della formazione ospite non si fa attendere: alzando il baricentro e aumentando i ritmi, il Seravezza guadagna campo prima con una conclusione di Bedini e poi al 40’ con una pericolosa girata aerea di Lepri che sorvola di poco la traversa su perfetto invito di Rinaldini.

In avvio di ripresa gli ospiti scendono in campo con piglio ancora più intraprendente, prendendo in mano il pallino del gioco e spaventando Michielan al 60’ con un destro dal limite del solito Lepri. Nel momento di maggior spinta del Seravezza arriva però la doccia fredda del raddoppio senese siglato in contropiede da Lipari al 62’. La squadra non si scompone e dimostra subito un carattere straordinario: passa appena un minuto e Lepri riapre immediatamente la partita con un magnifico destro a giro dal limite che lascia di sasso l’estremo difensore di casa.