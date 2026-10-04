La Lucchese a Grassina la rimedia nella ripresa e dilaga: finisce 6-3

Rossoneri sotto di un gol a fine primo tempo, poi entra Dionisi e si accende Sirbu e non ce n’è per nessuno. Mercoledì la Coppa Italia

Grassina – Lucchese 3-6

GRASSINA: Bartoli, Maloku, Rotolo (10’st Bartolini), Barducci (37’st Meazzini), Calzolai, Fabiani, Dini, Baciocchi, Barberini, Simoni, Paggetti. A disp.: Ricco, Bartolini, Meini, Corsi, Castellucci, Romei, Boye, Montagna. All.: Pierguidi

LUCCHESE: Vespier, Esposito (1’st Olivieri), Biasiol, Santeramo, Zitelli, Baldari (1’st Mele), Labriola (1’st Amadio), Ferrante, Sirbu, Lorusso (30’st Picchi), Gioè (1’st Lorusso). A disp.: Guacci, Lombardi, Boiano, Cadili. All.: Bernardini

ARBITRO: Comito di Messina (Targa di Padova e Dogliani di Conegliano)

RETI: 20’pt Maloku, 25’pt Gioè, 31’pt Dini, 3’st Dionisi, 7’st e 22’st Sirbu, 15’st aut. Fabiani, 17’st Bartolini, 28’st rig. Lorusso

NOTE: Ammoniti Paggetti (22’pt), Santeramo (22’pt), Fabiani (24’pt), Esposito (36’pt), Biasiol (38’pt), Dionisi (9’st). Espulsi Guacci dalla panchina e Fabiani al 27’st. Recupero 0’pt – 3’st

Una partita sofferta ma alla fine arrivano i tre punti per la Lucchese sul campo di gioco del Grassina, che alla fine dilaga al Pazzagli.

Una gara dai due volti per i rossoneri, che faticano nel primo tempo, poi nella ripresa, complici anche i cambi, non hanno rivali e si confermano il miglior attacco del campionato.

Bernardini la linea difensiva a quattro davanti a Vespier a centrocampo c’è il giovane Baldari con Labriola e Ferrante. Tridente d’attacco con Sirbu, Lorusso e Gioè e Dionisi che parte dalla panchina.

Subito aggressiva la Lucchese che ha la prima occasione in apertura con Lorusso che manda a lato su un traversone insidioso. Poi è Ferrante che dopo un pallone lavorato da Gioè conclude debolmente.

Ma con il passare del tempo è il Grassina che aumenta i giri del motore e si affaccia dalle parti del portiere Vespier. La prima paura arriva al 12’ su un retropassaggio di Esposito che resta a metà strada con Vespier, poi la difesa sbroglia in calcio d’angolo. Poi è una rasoiata di Dini, che sarà uno dei più pericoloso dei suoi, a impegnare Vespier.

È il preludio del gol del vantaggio dei locali: punizione dalla tre quarti di Simoni, sulla destra si inserisce Maloku che con un preciso piatto batte il portiere Vespier. I rossoneri sono ancora una volta costretti a rincorrere in trasferta ma in cinque minuti arriva il pareggio: Fabiani ferma Sirbu al limite dell’area e rimedia il giallo. Sul pallone si porta Lorusso la cui parabola impegna Bartoli alla parata. Sulla ribattuta il più veloce è Gioè che mette alle sue spalle per il suo primo gol stagionale.

Non è un colpo che demoralizza il Grassina, che impegna la Lucchese sull’asse Maloku-Dini. È proprio il classe 2001 che trova il pallone giusto dal limite dell’area per metterla dove Vespier non può arrivare con il contributo della traversa.

Finisce così il primo tempo e Bernardini capisce che c’è da cambiare e molto. Quattro i cambi a inizio ripresa. Bocciato il centrocampo con Amadio e Mele che prendono il posto Ferrante e Labriola, poi ci sono anche Olivieri per Esposito e Dionisi per Gioè, nonostante la prestazione bagnata con un gol.

La differenza si vede e come. Bomber Dionisi realizza il quinto gol che vale il pari mettendo il piedino in una mischia in area sugli sviluppi di un corner. È il segnale della riscossa, che in pochi minuti cambia completamente lo scorso. Si accende Sirbu che fra il 7’ e il 22’ contribuisce in qualche modo a tre reti rossonere, due con spunto personale e uno favorendo l’autorete di Fabiani. Bello in particolare il quinto gol della Lucchese al termine di una bella azione sull’asse Ferrante-Lorusso.

Il Grassina riesce a rispondere solo quando è sul 2-4, realizzando con il nuovo entrato Bartolini la terza rete di squadra, con un colpo a risolvere una mischia che la difesa rossonera non è riuscita a sbrogliare.

A mettere i titolo di coda alla partita è il calcio di rigore di Lorusso (cui il tiro viene concesso dal titolare dei tiri dal dischetto, Dionisi, per entrare a far parte del tabellino), propiziato da un Sirbu in giornata di grazia, almeno nel secondo tempo.