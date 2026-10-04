La Lucchese a Grassina la rimedia nella ripresa e dilaga: finisce 6-3
Rossoneri sotto di un gol a fine primo tempo, poi entra Dionisi e si accende Sirbu e non ce n’è per nessuno. Mercoledì la Coppa Italia
Grassina – Lucchese 3-6
GRASSINA: Bartoli, Maloku, Rotolo (10’st Bartolini), Barducci (37’st Meazzini), Calzolai, Fabiani, Dini, Baciocchi, Barberini, Simoni, Paggetti. A disp.: Ricco, Bartolini, Meini, Corsi, Castellucci, Romei, Boye, Montagna. All.: Pierguidi
LUCCHESE: Vespier, Esposito (1’st Olivieri), Biasiol, Santeramo, Zitelli, Baldari (1’st Mele), Labriola (1’st Amadio), Ferrante, Sirbu, Lorusso (30’st Picchi), Gioè (1’st Lorusso). A disp.: Guacci, Lombardi, Boiano, Cadili. All.: Bernardini
ARBITRO: Comito di Messina (Targa di Padova e Dogliani di Conegliano)
RETI: 20’pt Maloku, 25’pt Gioè, 31’pt Dini, 3’st Dionisi, 7’st e 22’st Sirbu, 15’st aut. Fabiani, 17’st Bartolini, 28’st rig. Lorusso
NOTE: Ammoniti Paggetti (22’pt), Santeramo (22’pt), Fabiani (24’pt), Esposito (36’pt), Biasiol (38’pt), Dionisi (9’st). Espulsi Guacci dalla panchina e Fabiani al 27’st. Recupero 0’pt – 3’st
Una partita sofferta ma alla fine arrivano i tre punti per la Lucchese sul campo di gioco del Grassina, che alla fine dilaga al Pazzagli.
Una gara dai due volti per i rossoneri, che faticano nel primo tempo, poi nella ripresa, complici anche i cambi, non hanno rivali e si confermano il miglior attacco del campionato.
Bernardini la linea difensiva a quattro davanti a Vespier a centrocampo c’è il giovane Baldari con Labriola e Ferrante. Tridente d’attacco con Sirbu, Lorusso e Gioè e Dionisi che parte dalla panchina.
Subito aggressiva la Lucchese che ha la prima occasione in apertura con Lorusso che manda a lato su un traversone insidioso. Poi è Ferrante che dopo un pallone lavorato da Gioè conclude debolmente.
Ma con il passare del tempo è il Grassina che aumenta i giri del motore e si affaccia dalle parti del portiere Vespier. La prima paura arriva al 12’ su un retropassaggio di Esposito che resta a metà strada con Vespier, poi la difesa sbroglia in calcio d’angolo. Poi è una rasoiata di Dini, che sarà uno dei più pericoloso dei suoi, a impegnare Vespier.
È il preludio del gol del vantaggio dei locali: punizione dalla tre quarti di Simoni, sulla destra si inserisce Maloku che con un preciso piatto batte il portiere Vespier. I rossoneri sono ancora una volta costretti a rincorrere in trasferta ma in cinque minuti arriva il pareggio: Fabiani ferma Sirbu al limite dell’area e rimedia il giallo. Sul pallone si porta Lorusso la cui parabola impegna Bartoli alla parata. Sulla ribattuta il più veloce è Gioè che mette alle sue spalle per il suo primo gol stagionale.
Non è un colpo che demoralizza il Grassina, che impegna la Lucchese sull’asse Maloku-Dini. È proprio il classe 2001 che trova il pallone giusto dal limite dell’area per metterla dove Vespier non può arrivare con il contributo della traversa.
Finisce così il primo tempo e Bernardini capisce che c’è da cambiare e molto. Quattro i cambi a inizio ripresa. Bocciato il centrocampo con Amadio e Mele che prendono il posto Ferrante e Labriola, poi ci sono anche Olivieri per Esposito e Dionisi per Gioè, nonostante la prestazione bagnata con un gol.
La differenza si vede e come. Bomber Dionisi realizza il quinto gol che vale il pari mettendo il piedino in una mischia in area sugli sviluppi di un corner. È il segnale della riscossa, che in pochi minuti cambia completamente lo scorso. Si accende Sirbu che fra il 7’ e il 22’ contribuisce in qualche modo a tre reti rossonere, due con spunto personale e uno favorendo l’autorete di Fabiani. Bello in particolare il quinto gol della Lucchese al termine di una bella azione sull’asse Ferrante-Lorusso.
Il Grassina riesce a rispondere solo quando è sul 2-4, realizzando con il nuovo entrato Bartolini la terza rete di squadra, con un colpo a risolvere una mischia che la difesa rossonera non è riuscita a sbrogliare.
A mettere i titolo di coda alla partita è il calcio di rigore di Lorusso (cui il tiro viene concesso dal titolare dei tiri dal dischetto, Dionisi, per entrare a far parte del tabellino), propiziato da un Sirbu in giornata di grazia, almeno nel secondo tempo.
Finale al piccolo trotto con i locali che restano in dieci per l’espulsione di Fabiani e testa già alla partita di mercoledì per la Coppa Italia sul terreno di gioco del Seravezza (si gioca alle 18,30), poi domenica al Porta Elisa c’è la gara di campionato con la Nuova Ternana, in cerca di identità dopo un inizio stentato.