Tau Calcio, soddisfazione dopo il 90′: “Stiamo dando continuità alle nostre prestazioni”

È soddisfatto Ivan Maraia al termine della partita fra Ghiviborgo e il suo Tau Calcio. Il primo successo in trasferta è arrivato senza grossi patemi, anzi, se la partita è rimasta in discussione è perché Spatari aveva una giornata no.

“Segnaliamo la bellissima prestazione che nel finale è rimasta in bilico per colpa di diversi errori. Non solo di Spatari ma anche di altri. Così tieni aperta una partita che meritavi di chiudere molto prima. Sicuramente il risultato è importante, la vittoria è importante. Interrompiamo anche il discorso di subire semopre gol. Una vittoria qua è sempre molto positiva. Una bella risposta della squadra con il rammarico di non averla chiusa prima perché poi nel finale può succedere sempre di tutto. Tanti complimenti ai ragazzi”

È anche il primo successo in casa del Ghiviborgo in serie D….

La cosa fa piacere per la storia della nostra società. Oggi è importante per la nostra classifica, per il momento che i ragazzi stanno vivendo, per il risultato positivo che ti permette di dare continuità. Per noi è importante questo. Se poi in aggiunta arriva qualcosa di storico siamo contenti anche di questo.

Abbiamo assistito ad una grande partita di Gorica…

Sta crescendo da un punto di vista fisico e deve capire che sta giocando con i grandi. È una cosa su cui ribatto sempre, perché lui si perde un po’ in alcune giocate da… Primavera. Lui deve capire che non siamo più in Primavera ma siamo in un campionato importante. Se lui capisce questo e fa tutte le cose che servono per la squadra diventa importantissimoa. Ha bisogno di tempo perché è un ragazzo giovane, lo sta apprendendo. Oggi ha fornito una prestazione molto importante. Anche lui è uno di quelli che oggi sarebbe andato in rete e non gli avrebbe fatto male. Lui e Busato sono ragazzi che hanno un po’ bisogno del gol. Intanto prendiamo la prestazione importante, poi piano piano verranno i gol.

Eppure siete sempre in emergenza

Vincere quando hai molti assenti per infortunio non ti va amplificare le assenze. I ragazzi devono capire che attraverso delle buone prestazioni si può anche sopperire ad assenze importanti come abbiamo noi. Siamo un po’ corti, ma se fai prestazioni come oggi puoi vincere anche facendo fronte a queste defezioni. Noi però aspettiamo che rientrino i ragazzi che sono fuoiri perché il campionato é lungo è abbiamo bisogno di tutti.

La soddisfazione si legge anche nello sguardo di Roberto Iezzi, autore del gol che vale i primi tre punti lontano da Altopascio.

“Sono contento per il gol ma soprattutto per la vittoria. Perché ci tenevamo tanto tutti quanti. Come dico sempre la vittoria di gruppo è quella che conta più di tutto”.

Perché

Siamo un gruppo unito che dà sempre l’anima sia in allenamento sia in partita. La vittoria in trasferta ci mancava è siamo veramente felici. Speriamo di continuare così: è la strada giusta, si può sempre migliorare ed è quello che faremo a partire da martedì quando riprenderemo gli allenamenti