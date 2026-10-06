Coppa Italia, Bernardini: “Ho una rosa di livello, farò qualche cambio. Domani gioca Guacci in porta”

Sugli infortunati. “Gioè farà l’esame mercoledì e ne valuteremo l’entità, sperando che sia una situazione lieve perché stava rientrando in condizione, dopo un percorso di recupero. Kernezo sta facendo un percorso di informazione, stiamo sentendo diverse campane, faccio fatica a darvi una tempistica. Se parliamo delle prossime due/tre partite, è probabile che non ci saranno. Mi sento un privilegiato: ho una rosa di livello e se fossimo scoperti in alcuni ruoli, qualcuno si può adattare. Non vi dirò mai che siamo in emergenza. Oggi ho allenato 22 giocatori di movimento più due portieri. Abbiamo giocatori forte e non tremiamo. Non sono preoccupato, ma sono stimolato. Stiamo provando cose diverse. I ragazzi sono particolarmente stimolati”.