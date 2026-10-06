Coppa Italia, Bernardini: “Ho una rosa di livello, farò qualche cambio. Domani gioca Guacci in porta”
L’allenatore della Lucchese: “Mi aspetto più attenzione. I gol contro il Grassina erano evitabili. Gioè e Kernezo sono da valutare”
“Quella di domani sarà la tappa di un percorso. La parola rivincita non mi piace proprio nella vita. Le batoste che ho subito mi sono servite per reagire. Anche le partite più brutte ci lasciano una lezione. Il 5-0 di Seravezza lascia un lascito importante. Dobbiamo sempre ricordarcelo quando ci sentiamo invincibili. Il Seravezza ha perso due partite su cinque in campionato, non è imbattibile ma è in linea con il campionato. Possiamo giocarcela con tutti”. Lo dichiara Marco Bernardini, allenatore della Lucchese Calcio, alla sfida della gara di Coppa Italia Serie D in casa del Seravezza Pozzi.
Sugli infortunati. “Gioè farà l’esame mercoledì e ne valuteremo l’entità, sperando che sia una situazione lieve perché stava rientrando in condizione, dopo un percorso di recupero. Kernezo sta facendo un percorso di informazione, stiamo sentendo diverse campane, faccio fatica a darvi una tempistica. Se parliamo delle prossime due/tre partite, è probabile che non ci saranno. Mi sento un privilegiato: ho una rosa di livello e se fossimo scoperti in alcuni ruoli, qualcuno si può adattare. Non vi dirò mai che siamo in emergenza. Oggi ho allenato 22 giocatori di movimento più due portieri. Abbiamo giocatori forte e non tremiamo. Non sono preoccupato, ma sono stimolato. Stiamo provando cose diverse. I ragazzi sono particolarmente stimolati”.
“Se avessimo avuto due partite di campionato, avrei messo una formazione molto simile. Contando anche l’entità del dispendio, perché Grassina è stata una partita dispendiosa, domenica giocheremo una partita dispendiosa e domani anche quindi qualcosa cambieremo ma non ci sono partite di Serie A e di Serie B, ci sono solo partite di Serie A. Domani gioca Guacci“.
“Mi aspetto più attenzione. I gol contro il Grassina erano evitabili“, conclude Bernardini.