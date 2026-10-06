Ghiviborgo, esonerato l’allenatore Marco Masi
Fatale la sconfitta casalinga (0-1) subita dal Tau Calcio. Nelle prossime ore sarà resa nota la nuova guida della prima squadra
Marco Masi non è più l’allenatore del Ghiviborgo. La società della Mediavalle lo ha annunciato oggi (6 ottobre) ufficialmente e lo ha salutato: “La società ringrazia il mister per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno dimostrati durante il suo percorso alla guida della squadra, augurandogli le migliori soddisfazioni per il futuro, professionale e personale”.
Il Ghiviborgo ha annunciato che nelle prossime sarà resa nota la nuova guida della prima squadra.
Per Masi è stata fatale la sconfitta casalinga (0-1) subita dal Tau Calcio. In generale, l’avvio di campionato non è stato dei migliori – un solo punto raccolto in sei gare – ed in più l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie D ha fatto la sua parte.