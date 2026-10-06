Ghiviborgo, esonerato l’allenatore Marco Masi

Marco Masi non è più l’allenatore del Ghiviborgo. La società della Mediavalle lo ha annunciato oggi (6 ottobre) ufficialmente e lo ha salutato: “La società ringrazia il mister per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno dimostrati durante il suo percorso alla guida della squadra, augurandogli le migliori soddisfazioni per il futuro, professionale e personale”.