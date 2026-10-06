Lucchese, quasi fatta per un altro difensore: Pogliano in arrivo dal mercato degli svincolati
Classe 1998, l’ultima parentesi professionale l’ha trascorsa con la maglia della Pro Patria nella passata stagione. Rescissione con Pupeschi
La Lucchese muove con decisione le proprie pedine sul mercato per puntellare la rosa dopo un avvio di campionato decisamente positivo. Secondo le indiscrezioni raccolte dal sito seried24.com, il club rossonero è ormai in dirittura d’arrivo per l’ingaggio del difensore centrale Cesare Pogliano, pronto ad aggiungere muscoli ed esperienza al reparto arretrato.
Il calciatore, classe 1998, arriverebbe da svincolato dopo l’ultima parentesi trascorsa con la maglia della Pro Patria nella passata stagione. Cresciuto nel vivaio del Chievo Verona, Pogliano ha maturato una solida carriera tra i professionisti vestendo le maglie di Reggina, Novara e Cesena. Nel 2022 il passaggio al Lumezzane, squadra di cui è diventato anche capitano e leader, trascinandola fino alla promozione in serie C. Per il centrale veronese si attenderebbe l’ufficialità della società per dare il via alla nuova avventura con la casacca rossonera.
Sul fronte uscite, invece, la società ha ufficialmente salutato Niccolò Pupeschi. Con il difensore classe 1991 è stata infatti trovata l’intesa per la risoluzione del contratto, lasciando così spazio all’imminente innesto nel pacchetto difensivo.