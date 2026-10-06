Lucchese, quasi fatta per un altro difensore: Pogliano in arrivo dal mercato degli svincolati

Il calciatore, classe 1998, arriverebbe da svincolato dopo l’ultima parentesi trascorsa con la maglia della Pro Patria nella passata stagione. Cresciuto nel vivaio del Chievo Verona, Pogliano ha maturato una solida carriera tra i professionisti vestendo le maglie di Reggina, Novara e Cesena. Nel 2022 il passaggio al Lumezzane, squadra di cui è diventato anche capitano e leader, trascinandola fino alla promozione in serie C. Per il centrale veronese si attenderebbe l’ufficialità della società per dare il via alla nuova avventura con la casacca rossonera.