Seravezza, Turi: “La Lucchese è un’avversaria di valore. Vogliamo passare il turno”

“Dopo la sconfitta di Siena – commenta l’allenatore dei versiliesi, Stefano Turi – non vediamo l’ora di riprendere il nostro cammino. Arriva una delle formazioni che sono state costruite per vincere il campionato. La Coppa Italia è una competizione ad eliminazione diretta e vogliamo passare il turno come è giusto che sia. Siamo vogliosi di scendere in campo e di fare bene, sapendo il valore della nostra avversaria”.