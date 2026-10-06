Seravezza, Turi: “La Lucchese è un’avversaria di valore. Vogliamo passare il turno”
6 ottobre 2026 | 16:43
Il tecnico: “La Coppa Italia è una competizione ad eliminazione diretta e vogliamo passare il turno”
Dopo la vittoria casalinga (4-1) contro il Tau Calcio nell’ultimo turno di Coppa Italia Serie D, prosegue il cammino nella competizione per il Seravezza Pozzi che domani (7 ottobre) ospiterà la Lucchese Calcio.
“Dopo la sconfitta di Siena – commenta l’allenatore dei versiliesi, Stefano Turi – non vediamo l’ora di riprendere il nostro cammino. Arriva una delle formazioni che sono state costruite per vincere il campionato. La Coppa Italia è una competizione ad eliminazione diretta e vogliamo passare il turno come è giusto che sia. Siamo vogliosi di scendere in campo e di fare bene, sapendo il valore della nostra avversaria”.