Berardini: “Sono soddisfatto, abbiamo meritato di vincere”

Il tecnico rossonero: “La società mi ha messo a disposizione una rosa lunga di ragazzi che si allenano bene e che hanno voglia”

“Abbiamo fatto una buona partita. Ci interessava avere conferme dal punto di vista dell’atteggiamento, in un campo dove, da quel punto di vista, siamo clamorosamente mancati”. Lo dichiara Marco Bernardini, allenatore della Lucchese Calcio, dopo la vittoria (4-6 dcr.) sul campo del Seravezza Calcio.

“Penso che abbiamo fatto una buon partita e vincerla ai rigori ci sta stretta: il portiere del Seravezza è stato il migliore in campo. L’abbiamo vinta ai rigori e siamo soddisfatti perché l’abbiamo meritata“.

“Abbiamo una rosa di qualità – sottolinea Bernardini – l’ho sempre detto. Tolti Guacci e Boiano, oggi tutti avevano più di una presenza da titolari. La società mi ha messo a disposizione una rosa lunga di ragazzi che si allenano bene e che hanno voglia. Se avessimo giocato una partita di campionato con il Seravezza oggi, la formazione sarebbe stata la stessa per otto undicesimi”.