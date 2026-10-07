Coppa Italia, inizia il secondo tempo di Seravezza e Lucchese: 0-0
Bernardini ne cambia sette rispetto alla sfida di Grassina: fuori Vespier, Santeramo, Zitelli, Baldari, Ferrante, Sirbu e Gioè; dentro Guacci, Olivieri, Cadili, Mele, Picchi, Boiano e Dionisi
Seravezza Calcio-Lucchese Calcio
SERAVEZZA CALCIO: Azioni, Paolieri, Falteri, Atzeni, Tognoni, Rinaldini, Biagioni, Privitera, Boccardi, Battistella, Bernardini. A disp.: Maselli, Lazzareschi, Bacciardi, Compaore, Lepri, troiano, Di Sacco, Mele, Bedini. All.: Turi
LUCCHESE CALCIO: Guacci; Olivieri, Cadili, Biasiol, Esposito; Picchi, Mele, Labriola; Boiano, Dionisi, Lorusso. A disp.: Vespier, Santeramo, Lombardi, Baldari, Sirbu, Ferrante, Massari, Zitelli, Amadio. All.: Bernardini
ARBITRO: Monti di Como (Agostino di Roma 1 e Amato di Aprilia)
MARCATORI: –
NOTE: –