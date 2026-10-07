Seravezza, Turi: “Nonostante la sconfitta, ho avuto una risposta positiva dai ragazzi”

“Sicuramente stasera ho avuto più di una risposta positiva. Abbiamo cambiato tanto, in campo c’era qualcuno che purtroppo hanno giocato poco. Avevamo contro la Lucchese, che è forte ed ha quasi una doppia squadra. Siamo stati bravi, siamo riusciti a cambiare l’inerzia della partita dopo il rigore“. Lo afferma Stefano Turi, tecnico del Seravezza Calcio, dopo la sconfitta e conseguente eliminazione dalla Coppa Italia Serie D, subita dalla Lucchese Calcio.