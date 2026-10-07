Seravezza, Turi: “Nonostante la sconfitta, ho avuto una risposta positiva dai ragazzi”
7 ottobre 2026 | 21:31
“Sicuramente stasera ho avuto più di una risposta positiva. Abbiamo cambiato tanto, in campo c’era qualcuno che purtroppo hanno giocato poco. Avevamo contro la Lucchese, che è forte ed ha quasi una doppia squadra. Siamo stati bravi, siamo riusciti a cambiare l’inerzia della partita dopo il rigore“. Lo afferma Stefano Turi, tecnico del Seravezza Calcio, dopo la sconfitta e conseguente eliminazione dalla Coppa Italia Serie D, subita dalla Lucchese Calcio.
“Stasera si sono viste due ottime squadre, che si sono giocate una bella partita su bei ritmi. Stasera ci sono tante cose positive. Abbiamo potuto cambiare sei giocatori su undici ed abbiamo fatto un’ottima partita“, sottolinea l’allenatore dei versiliesi.