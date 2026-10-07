Serie D, per la vincente di Seravezza-Lucchese c’è il Sestri Levante
I liguri di Pastorino hanno superato nella gara dei 32esimi di finale la Pistoiese con un gol di Garzia in apertura di match
Sarà il Sestri Levante e non la temutissima corazzata Pistoiese l’avversario della vincente della sfida delle 18,30 fra Seravezza e Lucchese di Coppa Italia.
I liguri hanno vinto, infatti, nel pomeriggio, la sfida contro gli orange di Bisoli, capolista a punteggio pieno del girone D di campionato, per 1-0.
Questo il tabellino della sfida
SESTRI LEVANTE: Sousa, Pani, Pallavicini (35’st Pastore), Stefanelli, Garzia, Piazza, Anzalone (16’st Pane), Lamberi, Kyllonen (27’st Antunes), Jebbar (16’st Bartoli), Romanengo (1’st Bruzzo). A disp.: Bergamino, Bruni, Lettieri, Podestà. All.: Pastorino
PISTOIESE: Bosi (1’st Cardelli), Calia, Campetti (41’st Alleanza), Biagi (1’st Accardi) , Manzoni, Giovannini (19’st Contini), Oboe, Campagna, Matteoni (29’st Firenzuoli), Lagomarsino, Russo. A disp.: Tavanti, Motti, Cara, Della Latta. All.: Bisoli.
ARBITRO: Prevedi di Modena (Stracquadaini di Seregno e Trionfante di Torino)
RETI: 8’pt Garzia
NOTE: Ammoniti Lagomarsino e Antunes al 50’st. Recupero 1′/5′. Corner 1-10.