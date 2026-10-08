La Lucchese rinforza la difesa: ufficiale l’acquisto di Pogliano
Il centrale classe 1998 vanta 153 presenze tra i professionisti, tra campionato e Coppa Italia
Cesare Pogliano è un nuovo calciatore della Lucchese Calcio.
“Difensore centrale nato a Mantova l’8/1/1998, Cesare Pogliano – scrive la società rossonera nella nota – è cresciuto nel settore giovanile del Chievo fino alla Primavera. Nella stagione 2018/19 fa l’esordio tra i grandi in Serie C nella Reggina. All’inizio della stagione 2019/20 passa al Novara, con cui raggiunge le semifinali playoff di Serie C”.
“Dopo un biennio in Piemonte, nel 2021/22 si trasferisce al Cesena con cui conquista il terzo posto nel girone B di Serie C. Nell’estate del 2022 passa al Lumezzane con cui vince il campionato di Serie D 2022/23. Con i Lombardi rimane altre due stagioni e mezzo in Serie C, fino a gennaio 2026. Chiude la stagione appena trascorsa con la maglia della Pro Patria. In carriera Pogliano – conclude la Lucchese – vanta 153 presenze tra i professionisti, tra campionato e Coppa Italia“.