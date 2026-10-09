Lucchese-Nuova Ternana, biglietti a partire da 7 euro

I biglietti sono in vendita e saranno acquistabili fino a prima dell’inizio del match. Di seguito i prezzi: Gradinata: 18 euro per l’intero, 12 euro ridotto 15-25 anni e over 70 e 8 euro ridotto donne e 8-14 anni; Curva Ovest: 12 euro per l’intero, 8 euro ridotto 15-25 anni e over 70 e 7 euro ridotto donne e 8-14 anni; Tribuna laterale: 30 euro per l’intero, 24 euro ridotto 15-25 anni e over 70 e 16 euro ridotto donne e 8-14 anni; Settore ospiti (Curva est): 12 euro per l’intero, 8 euro ridotto 15-25 anni e over 70 e 7 euro ridotto donne e 8-14 anni. I tagliandi del settore ospiti sono acquistabili esclusivamente online sul circuito GO2.it fino alle 19 di sabato (10 ottobre).