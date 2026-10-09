Lucchese-Nuova Ternana, biglietti a partire da 7 euro
I ticket per i settori di casa sono acquistabili online sul sito www.go2.it e fisicamente da Lucca Carta (Porcari) e al Lucchese Point (stadio Porta Elisa)
Domenica (11 ottobre), alle 15, la Lucchese Calcio torna in campo al Porta Elisa. I rossoneri ospiteranno la Nuova Ternana, gara valida per la settima giornata di Serie D, girone E.
I biglietti sono in vendita e saranno acquistabili fino a prima dell’inizio del match. Di seguito i prezzi: Gradinata: 18 euro per l’intero, 12 euro ridotto 15-25 anni e over 70 e 8 euro ridotto donne e 8-14 anni; Curva Ovest: 12 euro per l’intero, 8 euro ridotto 15-25 anni e over 70 e 7 euro ridotto donne e 8-14 anni; Tribuna laterale: 30 euro per l’intero, 24 euro ridotto 15-25 anni e over 70 e 16 euro ridotto donne e 8-14 anni; Settore ospiti (Curva est): 12 euro per l’intero, 8 euro ridotto 15-25 anni e over 70 e 7 euro ridotto donne e 8-14 anni. I tagliandi del settore ospiti sono acquistabili esclusivamente online sul circuito GO2.it fino alle 19 di sabato (10 ottobre).
I ticket per i settori di casa sono acquistabili online sul sito www.go2.it e fisicamente da Lucca Carta (Porcari) e al Lucchese Point (stadio Porta Elisa).