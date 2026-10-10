Dal fallimento alla rinascita con il titolo dell’Orvietana: tutto sulla Nuova Ternana, avversaria dei rossoneri

La grave crisi economica della Ternana, avvrsaria di domani della Lucchese, è culminata nell’aprile del 2026 con l’apertura della liquidazione giudiziale da parte del tribunale di Terni. I tentativi di vendita sono andati deserti obbligando la Figc a revocare l’affiliazione il 27 maggio 2026. Il gruppo dell’università degli studi Niccolò Cusano che a sua volta era stato proprietario del club dal 2017 al 2023 ha acquisito l’Orvietana fondendola con la Futsal Ternana questo le ha permesso di trasferire il titolo sportivo a Terni ratificando così il nome e la nuova denominazione societaria.

Cammino

Con i suoi 8 punti si trova a metà classifica in una posizione che condivide con Terranuova Traiana e San Donato Tavarnelle ed è in serie positiva da tre giornate. Dopo aver raccolto un solo punto nei primi 270 di gioco perdendo a Prato per 1-0 e a in casa del Mezzolara per 2-1 raccogliendo un solo punto nell’esordio interno con il Follonica Gavorrano, ha cambiato marcia nelle successive tre gare di campionato, davanti al proprio pubblico al Liberati con tre reti di scarto ha battuto il Tau Calcio Altopascio per 3-0 e l’Aquila Montevarchi per 4-1. Tra le due affermazioni ha raccolto il primo punto esterno andando a pareggiare a San Casciano in Val di Pesa con lo Scandicci a reti bianche nell’unica gara fuori casa da inizio campionato nella quale ha mantenuto la porta inviolata, deve cambiare passo soprattutto lontano dal Liberati dove ha raccolto un solo punto, se vuole competere con le migliori per il passaggio tra i professionisti. Non vince fuori casa dal turno preliminare di Coppa Italia quando vinse per 2-0 ad Assisi contro l’Angelana superando il turno preliminare di Coppa grazie ai sigilli di Liurni e De Gaetani. Per ritrovare un successo esterno in campionato bisogna risalire al 18 aprile 2026 quando a Sestri Levante superò il Bra per 2-1

Bilancio in trasferta

Tre gare in trasferta e tutte chiuse a reti bianche al termine della prima parte. Ha sempre dovuto rincorrere il risultato a Prato e con il Mezzolara dove ha perso sempre di misura. Il miglior marcatore è Lorenzo Liurni con 3 reti, seguito da Pettinari e Falletti a quota 2, una rete è stata realizzata da Scappini e Danese. Ha usufruito di due calci di rigore entrambi trasformati davanti al proprio pubblico. L’unico calciatore che è stato espulso è Pettinari nella gara di Budrio con il Mezzolara

Volti nuovi

Squadra completamente nuova rispetto a quella che lo scorso anno militava in serie C. In porta è rientrato Novelli dal passaggio temporaneo dalla Vigor Senigaglia Novelli. In difesa dal Lumezzane è stato prelevato De Marino, Danese nella passata stagione è passato da militare negli spagnoli del Numancia per poi approdare a gennaio ai bosniaci del FK Rudar Prijedor, dal Siracusa arriva Bonacchi sempre in difesa Rolla era a Camaiore con la formula del passaggio temporaneo dal Atalanta Primavera arriva Zaffalon nella passata stagione in prestito al Piacenza, dalla Vigor Lamezia dopo aver indossato fino a gennaio 2026 la maglia del San Marino è stato prelevato Turini. A centrocampo dal Trapani dopo essere stato mandato in prestito a Gubbio è stato preso Hraiech, dall’Orvietana arrivano Canini, Pepe, Barbini e l’attaccante De Gaetani, dal Picerno arriva Marino, dal Real Monterotondo è arrivato Casali, dall’Olympia Thryrus San Valentino arriva Jobarteh, dal Mantova è stato acquisito Falletti, con la formula del passaggio temporaneo dalla Primavera del Genoa dopo aver indossato fino a gennaio 2026 la maglia dell’Ancona approda a Terni il centrocampista Meola e dalla Lazio Primavera giunge in rosso-verde Curzi. In attacco Costanzo è stato prelevato dalla Paganese, dalla Cremonese arriva Nagrudnyi il quale nel campionato precedente ha militato fino a gennaio 2026 all’Ospitaletto poi in prestito al Leon, dall’Audace Cerignola con la formula del passaggio temporaneo arriva Ballabile, dall’Atalanta under 23 dopo aver giocato per tutta la stagione con la formula del prestito al Lecco è stato preso Ndongue, dal Gelbison arriva alla Nuova Ternana Liurni e infine dall’Acquaviva è stato prelevato Scappini

Stranieri

Sono cinque gli stranieri in forza alla Nuova Ternana, Hraiech è italo-tunisino, Jobarteh è gambiano, Falletti è uruguaiano, di nazionalità ucraina è Nagrudnyi, Ndongue è camerunense

Allenatore

Andrea Lisuzzo è alla sua prima esperienza alla guida di una prima squadra. Da giocatore è stato un difensore centrale, inizia la carriera da calciatore al settore giovanile del Palermo la sua città natale. Vince con i rosanero il campionato Berretti nella stagione 200-01, fa il suo debutto in prima squadra con Massimo Morgia come allenatore. In carriera veste le maglie del Foggia, del Gela, del Fano e del Martina. Dal 2009 al 2013 veste la maglia del Novara dove è un protagonista della scalata dei piemontesi dalla serie C alla serie A, colleziona complessivamente 114 presenze e 5 gol. Nella stagione 2013-14 è allo Spezia in Serie B e nel quadriennio dal 2014 al 2018 si trasferisce al Pisa in Lega Pro dove vince il campionato nella stagione 2015-16. Da l’addio al calcio nell’estate del 2018 e inizia l’avventura da tecnico sotto la torre pendente allenando l’under 15 e l’anno seguente l’under 16. A partire dall’estate 2020 si trasferisce per un quadriennio all’Empoli dove allena l’Under 17 e l’Under 18. Entra nell’ottobre del 2024 nello staff di Leonardo Menichini al Città di Pontedera centrando i playoff. La sua avventura con i granata si è conclusa il 3 dicembre 2025. Da giocatore ha giocato al Porta Elisa il 21 marzo 2015 in una gara vinta per 2-1 dalla Lucchese per 2-1 nei confronti del Pisa grazie ai sigilli di Lo Sicco dopo l’ora di gioco, pareggio di Arma con una massima punizione e gol partita di Forte a 7 dalla fine sempre dal dischetto con conseguente espulsione di Sini per doppia ammonizione. Da tecnico aveva affrontato la Lucchese quando allenava l’Under 15 del Pisa nella stagione 2018-19 il 10 marzo 2019 vincendo a San Macario in piano per 1-0. Ha affrontato i rossoneri da vice allenatore del Pontedera sotto la guida di Menichini il 25 novembre 2024 perdendo per 2-1 con reti rossonere di Magnaghi e Saporiti e gol granata di Italeng per il momentaneo pareggio granata.

Arbitro

La gara di cartello di giornata è stata affidata al signor Alessandro Femia di Locri con gli assistenti Gerardo Graziano di Vicenza e Enrico Rossetto di Schio.Il fischietto calabrese è al suo terzo anno in Serie D, lo scorso anno ad Altopascio il 10 maggio 2026 diresse la semifinale playoff Tau Calcio-Seravezza vinta da quest’ultima per 2-0.

Precedenti

Tradizione favorevole alla Lucchese nei 6 precedenti contro la compagine umbra. 3 vittorie della Pantera e 3 pareggi. L’ultima vittoria è arrivata in serie C il 30 marzo 2015 per 4-1, in un confronto archiviato dalla Lucchese nel primo tempo con le reti in apertura di Magnaghi e Visconti, poi ancora Magnaghi arrotondava ulteriormente il vantaggio prima della rete delle Fere realizzata da Cicerelli, nella ripresa una rete di Badje a poco più di un quarto d’ora dalla fine arrotondava il successo dei rossoneri. La Lucchese si era imposta per la prima volta in Lega Pro il 5 settembre 2010 per 4-0 grazie alle reti di Biggi in avvio di gara, Marotta in avvio di ripresa ancora Biggi e Pezzi, era la Lucchese di Giancarlo Favarin. La precedente vittoria era arrivata in serie B nella stagione 1999-2000. Il primo confronto in assoluto risale al campionato di serie C nella stagione 1964-65 e terminò sullo 0-0. L’unica vittoria della Ternana è arrivata in nel primo turno della Coppa Italia il 25 agosto 1999 per 2-1. Gol di Stellini nel primo tempo, pareggio di Scandurra nella ripresa e gol partita di Artico sui titoli di coda. Le due squadre erano inserite in un girone di cui facevano parte anche Lecce e Fidelis Andria. L’ultima volta in cui gli umbri hanno portato a casa un risultato utile del Porta Elisa è stato nel campionato di serie B il 6 dicembre 1998 con vantaggio ternano di Tiberi dopo 21 minuti e replica rossonera di Matzuzzi in apertura di seconda frazione, sulla panchina della Lucchese c’era Papadopulo e su quella rosso-verde Del Neri. Quella è stata l’ultima stagione in cui la Pantera ha giocato in Serie B.

Rosa

Portieri: 12 Novelli Filippo lo scorso anno in prestito alla Vigor Senigallia, 1 Vitali Tommaso

Difensori: 4 Fazi Flavio, 13 Camozzi Mais Matteo, 33 De Marino Davide fino a settembre 2026 al Lumezzanese, 6 Danese Fabrizio fino a gennaio 2026 al Numancia poi al Rudar Prijedor, 25 Bonacchi Christian ex Siracusa, 16 Rollla Nicola ex Camaiore, 17 Biondini Giulio a novembre 2025 alla Caratese, 23 Zaffalon Lorenzo in prestito dall’Atalanta Primavera lo scorso anno in prestito al Piacenza, 3 Turini Mattia fino a gennaio 2026 al San Marino poi alla Vigor Lamezia, 2 Bruti Tiberio

Centrocampisti: 5 Hraiech Saber dal Trapani lo scorso anno in prestito al Gubbio, 8 Proietti Mattia, 33 Canini Brando ex Orvietana, 20 Marino Andrea fino a settembre 2026 al Picerno, 77 Casali Edoardo ex Real Monterotondo, 14 Jobarteh Bunkja ex Olympia Thyrus San Valentino, 84 Pepe Ermanno ex Orvietana, 24 Barbini Tommaso ex Orvietana, 10 Falletti Cesar ex Mantova, 19 Meola Kevin in prestito dal Genoa Primavera fino a gennaio 2026 all’Ancona, 21 Curzi Simone ex Lazio Primavera

Attaccanti: 7 Costanzo Pasquale ex Paganese, 80 Nagrudnyi Vladyslav dalla Cremonese in prestito fino a gennaio 2026 all’Ospitaletto poi in prestito al Leon, 9 Pettinarfi Stefano, 31 Ballabile Ernesto in prestito dall’Audace Cerignola, Ndongue Frederick ex Atalanata U23 lo scorso anno in prestito al Lecco, 11 Liurni Lorenzo ex Gelbison, 90 Scappini Stefano ex Virtus Acquaviva, 56 Di Gaetani Alberto ex settore giovanile Orvietana

Ultime notizie

Sul fronte infermeria, in casa Ternana la tegola più pesante è rappresentata dal grave infortunio di Rolla, vittima di una frattura alla tibia che priva lo scacchiere di una risorsa preziosa nello scacchiere degli Under. Una situazione che spingerà la società a valutare un ritorno sul mercato per trovare un’ulteriore pedina classe 2008. Ai box restano anche Zaffalon, Bruti, Turini e Casali (alle prese con una distorsione al ginocchio), oltre a Pepe. Assenza pesante anche quella di Falletti: l’attaccante non presenta lesioni ma, non essendo al meglio della condizione, è stato precauzionalmente escluso dai convocati per evitare rischi di ricadute. La nota lieta è rappresentata dai rientri di Costanzo e Barbini, a cui si aggiunge la prima chiamata in prima squadra per i giovani Fazi, Ponziani e Camozzi.