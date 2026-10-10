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Serie D, Lelli esordisce a Scandicci sulla panchina del Ghiviborgo: caccia ai primi tre punti

10 ottobre 2026 | 10:53
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di Redazione

Redazione

Serie D, Lelli esordisce a Scandicci sulla panchina del Ghiviborgo: caccia ai primi tre punti

Sfide interne non senza insidie per il Seravezza (con un Bernardini in più) con il Flamina e per il Tau Calcio con il Grassina

Importante giornata di campionato per la serie D.

Il dato più significativo è il nuovo esordio di mister Nico Lelli sulla panchina del Ghiviborgo. Lo farà sul difficile campo dello Scandicci. L’obiettivo è conquistare la prima vittoria stagionale e uscire dalle zone pericolose della classifica invertendo un trend fin qui negativo ben oltre i demeriti della squadra.

Torna nel suo fortino il Seravezza di Turi dopo l’eliminazione ai rigori dalla Coppa Italia con la Lucchese. Affronta il Flaminia, una delle sorprese del campionato, che ha spento un po’ i fari dopo una partenza sprint.

Così il mister dei versiliesi: “Veniamo da una settimana intensa  in cui abbiamo giocato il turno di Coppa, abbiamo avuto appena il tempo di ricaricare  le pile per affrontare una formazione che è ostica e che ha delle qualità. È un campionato in cui regna sempre più l’equilibrio e che ogni domenica nasconde una insidia. Ci siamo preparati cercando di affrontare la partita mantenendo la nostra  identità. Abbiamo un Bernardini in più che si è già inserito”.

Chiude il quadro delle formazioni della provincia di Lucca il Tau Calcio, che se la vedrà con il Grassina che la scorsa settimana è crollato nella ripresa contro la Lucchese.