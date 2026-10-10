Serie D, Lelli esordisce a Scandicci sulla panchina del Ghiviborgo: caccia ai primi tre punti

Il dato più significativo è il nuovo esordio di mister Nico Lelli sulla panchina del Ghiviborgo . Lo farà sul difficile campo dello Scandicci. L’obiettivo è conquistare la prima vittoria stagionale e uscire dalle zone pericolose della classifica invertendo un trend fin qui negativo ben oltre i demeriti della squadra.

Così il mister dei versiliesi: “Veniamo da una settimana intensa in cui abbiamo giocato il turno di Coppa, abbiamo avuto appena il tempo di ricaricare le pile per affrontare una formazione che è ostica e che ha delle qualità. È un campionato in cui regna sempre più l’equilibrio e che ogni domenica nasconde una insidia. Ci siamo preparati cercando di affrontare la partita mantenendo la nostra identità. Abbiamo un Bernardini in più che si è già inserito”.