Bernardini: “Non abbiamo subito un tiro, abbiamo fatto la partita”

“Guacci non prende una palla, punto. Non abbiamo subito un tiro. Restituiamo i due punti presi con il Siena – prosegue Bernardini – così non posso più sentir dire che siamo fortunati. Nel primo tempo la partita è più difficile perché in campo c’è anche l’avversario, un avversario forte con pochi cambi. Merito a loro, ma non abbiamo subito nulla, abbiamo fatto la partita. Potevamo essere più bravi nell’assorbimento con Olivieri, ma ci sta, è un 2007. Oggi non accetto che mi si dica del primo tempo, perché perdevamo ma stavamo facendo la partita”.