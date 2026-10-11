Bernardini: “Non abbiamo subito un tiro, abbiamo fatto la partita”
L’allenatore rossonero: “Dobbiamo analizzare perché abbiamo preso il primo gol. Spero che la sorte si ricordi di noi”
“Nel primo tempo secondo me la Lucchese fa la partita. La Ternana ha un parco giocatori importanti, una squadra di qualità, una squadra forte, costruita per vincere”. Lo afferma Marco Bernardini, allenatore della Lucchese Calcio, al termine del match casalingo contro la Nuova Ternana.
“Guacci non prende una palla, punto. Non abbiamo subito un tiro. Restituiamo i due punti presi con il Siena – prosegue Bernardini – così non posso più sentir dire che siamo fortunati. Nel primo tempo la partita è più difficile perché in campo c’è anche l’avversario, un avversario forte con pochi cambi. Merito a loro, ma non abbiamo subito nulla, abbiamo fatto la partita. Potevamo essere più bravi nell’assorbimento con Olivieri, ma ci sta, è un 2007. Oggi non accetto che mi si dica del primo tempo, perché perdevamo ma stavamo facendo la partita”.
Su Cadili. “Abbiamo messo Andrea li per essere più coperti. Volevamo una superiorità numerica sugli attaccanti, anche se non ha funzionato. Li doveva uscire Ferrante, ma lo ha fatto male”.
Questa è una squadra che crede fermamente in quello che fa. Oggi è stato bravo Labriola, la scorsa sono stati bravi altri. Oggi l’identità di questa squadra si è vista forte e chiaro. Quella di oggi è stata la copia di Lucchese-Siena, al contrario.
Sull’arbitro. “Non commento. Dobbiamo analizzare perché abbiamo preso il primo gol. Spero che la sorte si ricordi di noi, dopo Siena siamo stati sfortunati: oggi prendi due gol subendo un solo tiro in porta. Oggi abbiamo i punti che dobbiamo avere, se non qualcosa in meno”, conclude Bernardini.