Cadili e Labriola riprendono la Ternana: finisce 2-2 al ‘Porta Elisa’

Lucchese Calcio-Nuova Ternana 2-2

LUCCHESE CALCIO: Guacci; Biasiol, Santeramo, Cadili; Oliveri, Ferrante (1’st Labriola), Baldari, Amadio (11’st Picchi), Sirbu; Lorusso (30’st Lombardi); Dionisi. A disp.: Vespier, Mele, Boiano, Zitelli, Pogliano, Esposito. All.: Bernardini

NUOVA TERNANA: Novelli; De Marino (20’st Barbini), Danese, Bonacchi; Biondini (42’st Proietti), Di Gaetani, Marini, Saber, Ballabile (39’pt Nahrudnyi (20’st Costanzo)); Pettinari, Liurni (26’st Meola). A disp.: Vitali, Jobarteh, Ndongue, Scappini. All.: Lisuzzo

ARBITRO: Femia di Locri (Graziano di Vicenza e Rossetto di Schio)

MARCATORI: Cadili 6’st, Labriola 16’st (L); Liurni 25’pt, Biasiol (aut.) 28’pt (T)

NOTE: Ammoniti Dionisi 3’st, Lorusso 27’st, Lombardi 45’st (L); Marino 18’st, Proietti 45’+2st (T). Recupero 2’pt, 5’st

Al Porta Elisa, davanti a 2749 spettatori, arriva la Nuova Ternana. Bernardini conferma Guacci in porta: Vespier out per febbre. Prima panchina per il nuovo difensore centrale Pogliano, mentre deve fare ancora a meno degli infortunati Gioè, Kernezo e Berardi. Cambio tattico del tecnico rossonero che passa dal 4-3-3 ad una sorta di 3-5-1-1 in possesso e 4-3-1-2 in non possesso. Quindi, davanti al numero 1, spazio a Biasiol, capitan Santeramo e Cadili. A centrocampo, spazio ad Amadio – prima gara da titolare per lui – insieme a Baldari e Ferrante, ai loro lati Olivieri e Sirbu. Davanti Lorusso a supporto di Dionisi. Uno schieramento non fisso: Oliveri, a destra, più basso rispetto a Sirbu, che inizia la gara molto alto e largo a sinistra; Lorusso da trequartista e spazia molto.

Prima fase di studio. Con il passare dei minuti, gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco e i padroni di casa provano a giocare di rimessa.

Palla bassa dalla fascia destra rossoverde verso il centro dell’area, per Liurni che stoppa e calcia. Al 25’ la Ternana passa meritatamente in vantaggio. Fino a questo momento ha dato l’impressione di essere più ordinata e decisa in campo. Per la Lucchese lanci lunghi ed errori tecnici in fase di manovra, senza mai dare la sensazione di essere pericolosa. Dopo nemmeno 180’’ secondi le Fere si portano avanti di due: cross alto dalla destra verso il secondo palo, Biasiol – cercando di sventare la minaccia – colpisce male la sfera che finisce nella sua porta.

La Lucchese prova a gestire la palla e a reagire. Conquista un calcio di punizione sulla trequarti sinistra, lo batte Dionisi ma la conclusione sbatte sulla barriera. Ricomincia il giro-palla della Pantera che porta ad un tentativo successivo di Sirbu, ma finisce altissimo sopra la traversa.

Ternana ancora pericolosissima al 35’: altro cross dalla destra di Hraiech verso il secondo palo, colpisce Liurni e la sfera finisce sul fondo. La difesa di casa sta soffrendo e non poco sulla sua fascia sinistra.

Cambio forzato per la formazione di mister Lisuzzo: a sei minuti dalla fine del tempo regolamentare, fuori Ballabile per infortunio, dentro Nahrudnyi.

Il primo tiro in porta a tinte rossonere arriva solo al 41’: calcio da fermo dalla trequarti sinistra. Batte ancora Dionisi, ma questa volta è uno schema che porta al tiro Sirbu dal limite dell’area. La conclusione è angolata, ma è lenta: Novelli si distende e para. Cresce la Lucchese e questa volta va realmente vicina al gol: palla alta dalla destra verso il centro dell’area, colpisce Dionisi e la sfera si stampa sulla traversa.

Dopo due minuti di recupero, finisce la prima frazione. La formazione di casa ha terminato in crescendo ma quella ospite esce dal terreno di gioco meritatamente in vantaggio. I rossoneri hanno subito molto sulla propria fascia sinistra. La posizione di Sirbu non ha pagato in fase offensiva, Cadili bloccato dietro non ha aiutato in quella difensiva e Hraiech ha avuto vita facile nel mezzo, diventando l’uomo in più delle Fere. La sensazione è stata quella di una Pantera spaccata in due.

La Lucchese torna in campo con un calciatore offensivo in più: Labriola. Il centrocampista entra al posto di Ferrante e diventa un giocatore in più tra le linee. La prima occasione è di marca Ternana, il colpo di testa di Pettinari finisce sopra la traversa, ma si percepisce una Pantera diversa, più decisa. Infatti, accorcia subito le distanze con Cadili. Calcio d’angolo dalla sinistra battuto verso il centro dell’area, si inserisce il numero 66 e insacca la sfera.

I rossoneri prendono fiducia e provano a portare l’inerzia della gara dalla propria parte. Gli errori tecnici diminuiscono e il giro palla è più pulito. Sirbu torna ad accendersi, arriva al limite dell’area, supera un avversario e calcia a giro, ma Novelli si distende alla sua sinistra e respinge, prova ad arrivare sulla palla Lorusso, ma è in fuorigioco. Sono i primi segnali di una Lucchese che ha cambiato volto.

La Pantera torna meritatamente sul livello del mare. Labriola riporta il match in parità con un gran gol. Proprio il numero 18 dà il via alla ripartenza lanciando Sirbu, che arrivato quasi sul fondo la mette in mezzo per Dionisi. Il 9 prova il colpo di tacco che viene rimpallato e la sfera finisce a Labriola al limite dell’area, che si prepara e lascia partire un destro potente che si spegne all’incrocio dei pali. Ingresso in campo decisivo del centrocampista cresciuto nelle giovanili del Napoli.

Pettinari – fortunatamente per la Lucchese – non scarta il regalo di Cadili: retropassaggio del 66 verso Guacci ma la palla è lenta ed è un assist per il 9 delle Fere, che supera l’estremo difensore rossonero e calcia fuori da posizione defilata.

Intanto, la Curva Ovest pensa anche ad un’altra partita: Lucca vuole lo stadio nuovo, si legge sullo striscione. Un chiaro segnale a Comune e società.

La partita finisce 2-2. Il risultato più giusto per quanto mostrato dalle due compagini quest’oggi al Porta Elisa. La Ternana ha dominato e meritato nella prima frazione, la Lucchese è salita in cattedra nella seconda ed ha giustamente trovato il pareggio.

Prosegue la striscia positiva della Pantera in casa: 33 gare senza sconfitta. Si fermano ad 11, invece, le vittorie consecutive. La prima della serie è stata quella del 18 gennaio 2026 contro il Real Forte Querceta (1-0). L’ultima squadra a pareggiare a Lucca era stato lo Zenith Prato lo scorso 7 gennaio.