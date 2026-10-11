Ghiviborgo si illude a Scandicci ma nel recupero si fa rimontare due gol: finisce 3-3

Serie D, copertina al Seravezza per la giornata di oggi. La formazione di Turi Vvnce nel suo fortino con una rete di Compaorè contro il Flaminia Civitacastellana, in uno dei big match di giornata.

Il Ghiviborgo con Lelli in panchina sfiora i tre punti. Sembra fatta visto che al 90′ il punteggio è 3-1 per un’autorete di Valentini e un gol di Nottoli nel primo tempo e Piras che fa il terzo gol dopo la rete locale di Boganini che aveva riaperto i giochi. Ma fra il finale e il recupero i locali rimontano fino al 3-3.

Un gol in apertura di Spatari illude il Tau Calcio, Barberini a inizio ripresa fa 1-1 che sarà poi il finale

Scandicci – Ghiviborgo 3-3

SCANDICCI: Brilli, Bertelli, Di Paola, Tacconi, Orselli, Valentini, Guidorizzi, Guidelli, Arrighini, Boganini, Kouko. A disp.: Pepe N., Meletti, Capitanini, Ducci, Toci, Foresta, Viligiardi, Perrone, Tellini. All.: Taccola

GHIVIBORGO: Manzari, Hallidri, Ceccanti, Piras, Leoncini, Del Dotto, Brugognone, El Hadoui, Ferrari, Nottoli, Fischer. A disp.: Viti, Donati, Poli, Grilli, Lenzi, Lorenzi, Corsi, Cortopassi, Cenerini. All.: Lelli

ARBITRO: Laudadio di Matera (Semini e Morbelli di Albenga)

RETI: 17’pt autorete Valentini, 32’pt Nottoli, 19’st Boganini, 21’st Piras, 45’st Toci, 47’st Perrone

Beffa clamorosa per il Ghiviborgo, che vede sfumare nei secondi finali un trionfo ampiamente meritato all’esordio in campionato. La formazione biancorossoblù viene riacciuffata al 94’ dallo Scandicci sul 3-3 al termine di una partita ricca di emozioni, affrontata in piena emergenza difensiva e guidata dalla panchina da un mister Lelli sgolatosamente attivo per tutti i novanta minuti.

I colchoneros della Mediavalle devono fare i conti fin da subito con una situazione complicatissima nel reparto arretrato: alle assenze dei possibili titolari Schettini, D’Ancona e Ricci si aggiunge infatti dopo appena cinque minuti l’infortunio di Del Dotto, costringendo il tecnico a ridisegnare la retroguardia. Nonostante le avversità, il Ghiviborgo parte con un piglio autorevole, prendendo in mano le chiavi del centrocampo e sbloccando il risultato con una giocata di pura classe di Nottoli, bravo ad insinuarsi sulla linea di fondo, saltare tre avversari e spingere in rete nonostante il disperato tentativo di salvataggio di Valentini. Lo stesso Nottoli, autentico fattore del match, si ripete al 32’ intercettando un retropassaggio azzardato della difesa fiorentina, saltando il portiere in uscita e depositando in rete la palla del raddoppio. Prima dell’intervallo c’è spazio per un grande intervento del numero uno di casa su tiro insidioso di Boganini e per un altro tentato blitz dal limite di Nottoli neutralizzato dall’estremo difensore ospite, con le squadre che vanno al riposo sul meritatissimo 2-0.

In avvio di ripresa lo Scandicci prova a scuotersi e al 20’ accorcia le distanze con un bel tiro dal limite di Boganini. La reazione del Ghiviborgo è però immediata e veemente: passano soltanto due minuti e sugli sviluppi di un calcio d’angolo Poli svetta di testa trovando la deviazione del portiere sulla traversa, con Piras lesto ad avventarsi sulla sfera e a ribadire in rete da due passi il gol del 3-1. Al 29’ Brugugnone inventa una gran giocata personale saltando due uomini e scagliando un gran destro che l’estremo difensore devia in corner, sfiorando il punto del definitivo tris.

Nel finale lo Scandicci si lancia in avanti con la forza della disperazione. Al 90’ Toci, ben innescato da Kouko, trova il varco per infilare la rete del 3-2 che riapre i giochi e spinge gli ospiti all’arrembaggio totale nei minuti di recupero. La beffa si consuma al 94’, quando al termine di una mischia furibonda in area di rigore Perrone trova la zampata vincente per l’incredibile 3-3 finale. Resta l’amaro in bocca per una vittoria accarezzata fino a un soffio dal triplice fischio, ma il Ghiviborgo esce dalla sfida con la consapevolezza di essere un gruppo unito, solido e dotato di grande forza d’urto, ottime basi su cui costruire il prosieguo della stagione.

Seravezza Pozzi – Flaminia 1-0

SERAVEZZA: Lagomarsini, Bacciardi, Paolieri, Falteri, Compaore, Lepri, Troiano, Di Sacco, Bedini, Biagioni, Boccardi. A disp.: Azioni, Lazzareschi, Vergassola, Atzeni, Tognoni, Mele, Privitera, Battistella, Bernardini. All.: Turi

FLAMINIA CIVITA CASTELLANA: Fioravanti, Rivelli, Bonugli, Drapelli, Ricozzi, Germinio, Casoli, D’Angelo Ronconi, Riosa, Agrimi, Polidori. A disp.: Rosin, Misso, Bedini, Neri, Romanelli, Fortun Raposo, Burla, Bocci, Agostinelli. All.: Nofri

ARBITRO: Miletto di Alba-Bra (Cutillo di Nichelino e Del Prete di Frattamaggiore)

RETI: 22’st Compaorè