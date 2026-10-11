Labriola: “Fino ad ora non avevo fatto belle prestazioni. Oggi avremmo meritato di più”
11 ottobre 2026 | 17:28
Il centrocampista rossonero: “Non ci manca nulla, siamo al livello di Siena e Ternana. Possiamo competere con tutti”
Valerio Labriola, centrocampista della Lucchese Calcio, ha commentato la sfida casalinga pareggiata (2-2) con la Nuova Ternana.
“Fino ad ora non avevo fatto belle prestazioni. Ma serve equilibrio anche quando le cose non vanno. Oggi potevamo fare più di due gol, avremmo meritato di più”.
“Ogni girone ha le sue insidie. Forse questo ha più intensità: meno guerra e più corsa. Ma ogni girone – prosegue Labriola – ha le sue difficoltà. Il campionato è lungo, siamo a meno 3 dalla prima”.
“Non ci manca nulla, siamo al livello di Siena e Ternana. Possiamo competere con tutti. Il Siena lo vedo più squadra”, conclude Labriola.