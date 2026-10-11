Labriola: “Fino ad ora non avevo fatto belle prestazioni. Oggi avremmo meritato di più”

“ Fino ad ora non avevo fatto belle prestazioni . Ma serve equilibrio anche quando le cose non vanno. Oggi potevamo fare più di due gol, avremmo meritato di più”.

“Ogni girone ha le sue insidie. Forse questo ha più intensità: meno guerra e più corsa. Ma ogni girone – prosegue Labriola – ha le sue difficoltà. Il campionato è lungo, siamo a meno 3 dalla prima”.