Lisuzzo: “Non sono contento, potevamo fare di più”

Il tecnico della Ternana: “Non faccio il preparatore atletico, non sono laureato, non sono un professore ma dobbiamo migliorare dal punto di vista fisico”

“Ho ragazzi di qualità, nonostante le assenze. Molto bravo Ballabile su Sirbu, poi si è sentita la sua mancanza. Ci è mancato come il pane dopo, perché Costanzo era in recupero. Il gol preso ha acceso la Lucchese e quando si accendono gli attaccanti della Lucchese diventa un problema per tutti”. Lo dichiara Andrea Lisuzzo, mister della Nuova Ternana, dopo la gara in casa della Lucchese Calcio.

“Ad oggi il nostro problema principale è recuperare più giocatori possibili. Dobbiamo recuperare dal punto di vista fisico – prosegue il tecnico delle Fere – dobbiamo giocare per 90′ minuti e non per 45′. Non faccio il preparatore atletico, non sono laureato, non sono un professore ma dobbiamo migliorare dal punto di vista fisico“.