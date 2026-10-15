Il direttore generale Andrea Gianni lascia la Lucchese: rescissione consensuale
15 ottobre 2026 | 16:11
“La società ringrazia Andrea per l’impegno ed il lavoro svolto in questi mesi e gli augura le migliori fortune professionali”, comunica la Pantera
La Lucchese Calcio ed il direttore generale Andrea Gianni si separano. Dopo poco più di un anno insieme, la società rossonera ha reso noto la rescissione consensuale del contratto.
“La società – si legge nella nota – ringrazia Andrea per l’impegno ed il lavoro svolto in questi mesi e gli augura le migliori fortune professionali”.
“Nei prossimi giorni – chiude il comunicato – verrà ufficializzato il nuovo direttore generale”.