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Il direttore generale Andrea Gianni lascia la Lucchese: rescissione consensuale

15 ottobre 2026 | 16:11
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di Redazione

Redazione

Il direttore generale Andrea Gianni lascia la Lucchese: rescissione consensuale

“La società ringrazia Andrea per l’impegno ed il lavoro svolto in questi mesi e gli augura le migliori fortune professionali”, comunica la Pantera

La Lucchese Calcio ed il direttore generale Andrea Gianni si separano. Dopo poco più di un anno insieme, la società rossonera ha reso noto la rescissione consensuale del contratto.

“La società – si legge nella nota – ringrazia Andrea per l’impegno ed il lavoro svolto in questi mesi e gli augura le migliori fortune professionali”.

“Nei prossimi giorni – chiude il comunicato – verrà ufficializzato il nuovo direttore generale”.