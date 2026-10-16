Lucchese, il saluto di Gianni: “Ciao Lucca, è stato bello vincere insieme”

“Nella giornata di lunedì 12 ottobre – dice Gianni – ho informato il presidente della mia volontà di rassegnare le dimissioni immediate ed irrevocabili dall’incarico di direttore generale della Lucchese: non c’erano più le condizioni e successivamente le ho formalizzate. Ringrazio il presidente per avermi dato l’opportunità di rappresentare una società gloriosa come la Lucchese, da troppo tempo maltrattata. Sono arrivato a Lucca tra le macerie di un fallimento e lo scoramento di tutti gli addetti ai lavori, unito alla giustificabile perplessità di una tifoseria che voleva solo stabilità e vincere. Sono stato accolto in una famiglia, fatta di professionisti dediti al lavoro e profondamente responsabili ed è proprio per questo che è stato più facile trasformare la rassegnazione in voglia di riscatto. La stessa voglia di riscatto che ci ha permesso, tutti insieme, di vincere un campionato coronato anche dalla Supercoppa. Sono fermamente convinto che i successi siano il frutto di un lavoro continuo e costante di tutte le componenti cittadine ed è per questo che il mio ringraziamento deve necessariamente essere esteso all’amministrazione comunale, alle forze dell’ordine, a tutti i dipendenti che ho già provveduto a salutare e ringraziare personalmente. Il mio sentito ringraziamento e saluto va a tutti i giornalisti, sempre disponibili e mai disfattisti, professionali nel loro lavoro e sempre educati anche nelle critiche costruttive”.