Lucchese in trasferta a Sasso Marconi: tutto sull’avversaria

Gli emiliani hanno solo perso fra le mura amiche e il loro bottino di punti è stato tutto collezionato in trasferta. Ha il più giovane allenatore della D

Il Sasso Marconi, avversaria di domani della Lucchese, è la squadra più giovane di tutto il panorama nazionale del campionato di serie D con un età media di 21, 2 anni. Occupa il terz’ultimo posto in classifica con 5 punti, frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte con 8 reti realizzate e 13 subite.

Storia

Partecipa per l’ottava volta al campionato di serie D. Ne ha preso parte in pianta stabile per il quinquennio che è andato dal campionato 2027-18 fino al 2021-22. Il miglior piazzamento lo ha ottenuto al suo primo anno di partecipazione dove ha chiuso il campionato in dodicesima posizione con 45 punti. In questo periodo ha beneficiato di un ripescaggio dopo essere retrocessa ai playout nel campionato 2018-19 pareggiando per 2-2 in casa del Mezzolara. La retrocessione del 2021-22 è arrivata dopo il pareggio per 1-1 nel playout in casa della Bagnolese. Ha appena iniziato la sua terza stagione in serie D riuscendo a salvarsi lo scorso 10 maggio andando a vincere per 2-0 con due reti realizzate nei tempi supplementari in casa dell’Imolese. Per sette anni è sempre stata inserita nel girone D per la prima volta in questa annata fa parte del girone E.

Cammino

Arriva alla sfida con la Lucchese dopo essersi vista sfuggire la vittoria a Budrio con il Mezzolara. Quando i titoli di coda sembravano esaurirsi, la rete beffa del 2-2 è stata realizzata grazie a Lahrib, al quinto minuto di recupero. In questo primo segmento stagionale i 5 punti che ha ottenuto sono tutti arrivati lontano dal Giacomo Carbonchi. Solamente la capolista Prato ha fatto meglio in trasferta del Sasso Marconi. I lanieri hanno totalizzato 7 punti. In questa speciale classifica il Sasso Marconi condivide con la vice-capolista il Follonica Gavorrano la terza piazza, avendo ottenuto 5 punti. Ha iniziato nella maniera migliore andando a vincere al debutto in casa del Terranuova Traiana per 2-1, poi è arrivato il pareggio per 2-2 a Civita Castellana prima della sconfitta del 27 settembre 2026 a Bagno di Gavorrano per 2-1, che ha preceduto il pari in casa del Mezzolara.

Bilancio interno

È in casa che la squadra sassese non è riuscita a muovere la classifica: in successione si sono imposte San Donato Tavarnelle per 3-1, il Prato per 1-0 e lo Scandicci per 2-0. Nelle prime due sconfitte stagionali è arrivata alla pausa dovendo rincorrere il risultato, l’ultima sconfitta con lo Scandicci ha visto la compagine fiorentina andare in gol nella seconda parte. Il primato negativo, zero punti dopo 3 gare, lo condivide con la matricola Grassina. Con un solo gol all’attivo è il peggior attacco in casa del campionato e con le 6 reti al passivo è anche la seconda peggior difesa insieme al Tau Calcio Altopascio. Dovrà fronteggiare la Lucchese che arriva in Emilia con il miglior attacco in trasferta, le sei reti realizzate sono tutte arrivate in occasione nel successo tennistico in casa del Grassina. Ha incassato due reti nel primo tempo e ha sempre preso due reti nelle gare in cui ha subito gol nella ripresa. Davanti al proprio pubblico non segna da 214 minuti e quell’unico gol casalingo porta la firma di Gattor nella gara con il San Donato Tavarnelle. Per ritrovare una vittoria interna bisogna risalire al 19 aprile 2026 quando sconfisse per 2-1 il Rovato Veronese. L’ultimo pareggio casalingo è arrivato la domenica successiva, il 26 aprile con l’Imolese per 1-1.

Il rendimento casalingo in campionato è l’opposto di quello in Coppa Italia dove i ragazzi di Bertone hanno battuto il Mezzolara per 4-2 nel turno preliminare, hanno superato ai calci di rigore il Tropical Coriano per 3-2 dopo aver chiuso i tempi regolamentari a reti bianche. Nei trentaduesimi di finale hanno battuto il Cittadella Vis Modena per 1-0 grazie ad un gol di Oro nel finale. Il prossimo impegno di Coppa il 28 ottobre la porterà a sfidare al Leonardo Garilli il Piacenza.

Cifre

Sono 5 i calciatori giallo-blu che hanno trovato la via del gol. Con due reti troviamo Mazia, Mattiolo e Marra a quota uno ci sono Gattor e De Pace. È ferma a quota zero la casella dei rigori a favore e di quelli contro. Il figlio d’arte Tarozzi in casa del Follonica Gavorrano per un intervento scorretto ha rimediato l’unica espulsione di questo scorcio di campionato

Volti nuovi

Sono nove i nuovi arrivati in casa sassese. In difesa dal Tau Calcio Altopascio arriva Nunziati, dal Lentigione è stato prelevato Cudini, dall’Under 19 dell’Imolese arriva Serra e dal Corticella è stato prelevato Dragona. A centrocampo dallo Zola Predosa è stato preso Suliani, dall’Adriese giunge Lolli, Acatullo nella passata stagione a vestito fino a novembre 2025 la casacca del Pompei per poi emigrare al Cassino andando a gennaio 2026 al Valsa Savignano. Ha vestito due casacche differenti Pepa fino a febbraio 2026 alla Pergolettese prima di approdare al Termoli ceduto in prestito dal Venezia Primavera. In attacco dal Bologna under 18 arriva De Pace e dal Sanpaimola arriva Pelliconi

Allenatore

La squadra più giovane dell’intero panorama della serie D è allenata da Carlo Alberto Bertone, l’allenatore più giovane del’intero panorama della serie D. È nato nel 1994 a Torino ma risiede a Bologna. L’ex attaccante del nel settore giovanile del Bologna ha sviluppato il suo percorso calcistico con questa maglia arrivando a giocare con gli allievi nazionali chiudendo qui la sua storia da calciatore nell’Under 17. Nel 2014 inizia a muovere i primi passi da tecnico al San Lazzaro di Savena al settore giovanile facendo la trafila delle categorie dai Pulcini fino all’Allievi. Nella stagione 2021 passa alle prime squadre in serie D al Progresso è un collaboratore del tecnico Roberto Moscariello e di Marcello Chezzi che gli subentra nell’arco della stagione. Nella stagione 2022-23 ricopre la stessa mansione al Canicattì con il tecnico Lillo Bonfatto, la sua avventura si esaurisce il 22 dicembre 2022 con l’esonero dell’allenatore. Ricopre ancora il ruolo di collaboratore nel campionato 2023-24 al Vastogirardi lavorando con due toscani, Alessio Bifini e il subentrato Simone Marmorini. Nella stagione 2024-25 approda al Sasso Marconi ed è il vice di Ivan Pedrelli. Dopo 6 mesi lascia i gialloblu e aderisce alla chiamata di Ilyas Zeytulaev l’ex calciatore della Juventus e del Crotone gli offre il ruolo di collaboratore al Bunyodkor Tashkent, formazione della serie A uzbeka e per qualche mese ricopre il ruolo di match analyst anche alla nazionale di quel paese allenata da Fabio Cannavaro. Il primo incarico da capo-allenatore lo ricopre lo scorso anno al Sasso Marconi a partire dal 2 marzo dopo l’esonero di Franco Farneti. Eredita una squadra al quint’ultimo posto e chiude la regular season con 8 punti in altrettante partite. Non riesce a evitare i playout ma centra l’impresa di salvare i bolognesi andando a vincere il 10 maggio il playout in casa dell’Imolese per 2-0 con le reti segnate da Marra e Leonardi vero la conclusione del primo tempo supplementare, l’obbiettivo centrato.gli vale la riconferma. Nella sua carriera mai, da giocatore e da allenatore, ha incrociato sulla sua strada la Lucchese

Arbitro

La direzione del confronto è stata affidata al signor Tommaso Cifra di Latina con gli assistenti Carmine Rufrano di Maniago e Giovanni Sparapano di Molfetta. Il direttore di gara pontino non ha precedenti con le due formazioni.

Precedenti

Lo stadio Giacomo Carbonchi sarà il teatro della prima sfida in assoluto tra i bolognesi e la Lucchese

Rosa

Portieri: 1 Celeste Gianmarco, 22 Cerritelli Mattia

Difensori: 3 Nunziati Edoardo ex Tau Calcio Altopascio, 5 Tarozzi Enrico, 33 Cudini Nicolò ex Lentigione, 34 Luccarini Sebastian, 42 Serra Edoardo ex Imolese U19, 13 Prasso Nicolò, 2 Dragona Gabriel ex Corticella, 25 Farini Filippo

Centrocampisti: 4 Bonfiglioli Marco, 16 Suliani Daniele ex Zola Predosa, 21 De Nardi Matteo, 17 Lolli Nicolò ex Adriese, 11 Merighi Francesco, 90 Gamberini Giacomo, 8 Gattor Gianluca, 14 Civollani Luca, 99 Acatullo Giuseppe fino a novembre 2025 al Pompei fino a gennaio 2026 al Cassino poi al Valsa Savignano