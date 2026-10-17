Lucchese sempre più… trasteverina. Il nuovo dg è Riccardo Solaroli

È Riccardo Solaroli il nuovo direttore generale della Lucchese. L0 ha comunicato ufficialmente la società questa mattina (17 ottobre).

Nel corso degli anni ha ricoperto i ruoli di direttore sportivo e direttore generale in società quali Rieti, Lupa Castelli Romani, Ostiamare, Avezzano, Messina, Sambenedettese e Trastevere.

Nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo del Trastevere, lavorando al fianco di mister Marco Bernardini e contribuendo alla costruzione e alla crescita del progetto sportivo del club romano, con particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani e raggiungendo il secondo posto in campionato con la prima squadra trasteverina.