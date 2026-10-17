Tau Calcio in trasferta con il San Donato Tavarnelle per dare continuità alle prestazioni lontano da casa

Trasferta sul campo del San Donato Tavarnelle per il campionato di serie D per il Tau Calcio. C’è da dare continuità anche alle prestazioni (e ai punti) in trasferta dopo la vittoria con il Ghiviborgo cui ha fatto seguito il pari interno con il Grassina.

“Abbiamo ancora degli allenamenti per preparare il match contro una formazione pensata per stare nella parte alta della classifica visti i giocatori introdotti – è il commento della vigilia di mister Ivan Maraia – Per quanto ci riguarda serve dare una continuità al discorso esterno, La vittoria col Ghiviborgo non deve essere l’eccezione e quindi servirà dare continuità di prestazioni e risultati, con essi dovremo migliorare anche il fattore delle reti subite”.

Un punto sulla classifica, al momento molto corta dopo sette giornate: “La classifica è corta perché composta da formazioni importanti che noi avevamo inizialmente già evidenziato – dice il tecnico – Sette partite però sono ancora poche per prendere il largo, visto anche il coefficiente di difficoltà di questo campionato con partite complicate sia per noi, come la scorsa domenica, ma anche per gli avversari i quali possono incappare in battute d’arresto”.

Il mister conclude soffermandosi sul gruppo squadra: “Ci sono cose positive su coloro che sono vicini al rientro e meno positive emerse nella partita di domenica con l’uscita dal campo con qualche acciacco. Dovremo perciò valutare al meglio il tutto con precauzione, vista la rosa non ancora ampia e il rischio che affrettando i tempi si aggravi ancor di più la situazione”.

Maraia rimane comunque soddisfatto della preparazione dei suoi: “Chi si è allenato lo ha fatto in maniera ottima con i ragazzi pronti a scendere in campo e affrontare la partita”.