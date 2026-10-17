Verso Sasso Marconi, Bernardini: “Lorusso e Amadio saranno assenti. Dobbiamo migliorare nei dettagli”

“La fase difensiva riguarda l’atteggiamento collettivo, tanto che mister Capuano parla di fase difendente. Poi nel modo di difendere qualcosa si cambia, come abbiamo fatto settimana passata. Abbiamo degli approcci alla fase di non possesso erroneamente superficiale, perché sappiamo di poter fare un gol in più dell’avversario. Mi aspetto risposte sull’atteggiamento e sulla voglia di non prendere gol. Nelle ultime due partite abbiamo preso cinque tiri nello specchio ed abbiamo subito cinque gol, quindi dobbiamo migliorare nei dettagli“. Lo dichiara Marco Bernardini, allenatore della Lucchese Calcio, alla vigilia del match in casa del Sasso Marconi, valido per l’ottava giornata di Serie D, girone E.

Sugli infortunati. “Lorusso ha preso una botta giovedì, ma non è una questione preoccupante. Amadio ha avuto un risentimento. Entrambi non saranno disponibili a scopo precauzionale. Gioè conto di averlo in un paio di settimane, Kernezo avrà tempi più lunghi per recuperare”.

“Tolto il Seravezza – continua Bernardini – la squadra che ci ha fatto più gol è il Grassina, che lotta per salvarsi. Se hai davanti il Prato, è più facile che hai un’accortezza diversa. Abbiamo giocatori forti, cambia l’atteggiamento. L’avversario più fastidioso è quello che puoi tendere a sottovalutare. Domani giocano Vespier, Biasiol e Lombardi”.

Cadili terzino sarà riproposto? “Ultimamente stiamo impostando le due fasi per difendere a quattro ed offendere a tre. L’idea di Cadili era per avere la superiorità numerica contro le due punte. In transizione ci ha premiato, ma abbiamo sofferto sulla gestione della catena laterale, avendo contro Ballabile e Saber che sono due giocatori fuori categoria“.